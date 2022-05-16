Ексміністр екології Семерак: Єврокомісія прискорює енергетичний перехід через війну в Україні

Євросоюз активно шукає альтернативи імпорту нафти та газу з Росії

На цьому тижні єврочиновники оприлюднять проєкт рішення, яке суттєво прискорює перехід європейських країн на відновлювальну енергетику. Про це в коментарі «Главкому» повідомив колишній міністр екології та природних ресурсів (2016-2019 рр.) Остап Семерак із посиланням на свої джерела у Єврокомісії.

«На тлі війни Росії проти України європейці амбітно змінюють цілі переходу на відновлювальну енергетику та декарбонізацію до 2030 року. Наступного тижня мають оприлюднити проєкт. У ньому серед цікавих новин будуть обов’язкові вимоги для нових будівельних проєктів використання сонячної енергії на дахах. Запровадять вимогу скорочених термінів (така собі євродерегуляція) будь-яких погоджень для «зелених» проєктів. Мета таких планів ЄС очевидна – зменшення залежності від російських енергоносіїв. У Європейському парламенті вже є потужна підтримка збільшення цільового показника використання відновлюваних джерел до 45% до 2030 року», – зазначив Семерак.

Нагадаємо, згідно з нинішніми планами, до 2030 року ЄС має збільшити частку відновлюваної енергії до 40% у кінцевому споживанні.

За інформацією ексурядовця, проєкт також вимагає від країн ЄС протягом року визначити конкретні території, у тому числі морські, передбачені для встановлення інфраструктури відновлюваної енергетики.

«Окремо зауважу, що вже на наступному Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де 23 травня запланований виступ Володимира Зеленського, тема пришвидшення переходу на відновлювальні джерела буде теж однією з головних. Очікую, що президент серед іншого підніме тему фінансування та передачі нових технологій Україні у повоєнній відбудові інфрастуктури та промисловості», – зазначив Остап Семерак.

Одночасно з появою такої ініціативи ЄС, наступного тижня Комітет Європарламенту ENVI запланував розгляд законопроекту про CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Українська сторона, за даними Семерака, підійшла до цього важливого моменту з добре проробленою стратегією. «Тут заслуга як уряду, так і промислових асоціацій. Очікуємо, що рішення буде позитивним для України і дасть нам можливість експортувати продукцію до ЄС без додаткових мит (за оцінками KSE, це близько 400 млн євро на рік) та передбачить додаткові фінанси для низькокарбонового відновлення нашої промисловості (це мільярди євро), – пояснює колишній міністр. – Це важливо, бо збільшить наш експорт і виробництво, що дасть нові робочі місця і надходження до бюджету. Для України такі рішення стануть успіхом. Бо питання повоєнної відбудови – це і питання модернізації, на яку заслуговує Україна».