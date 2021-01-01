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    В Україні вісьогодні зростає абонплата на газ

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    Україна за тиждень скоротила запаси газу у ПСГ майже на 2,4% - В Україні вісьогодні зростає абонплата на газ
    Україна за тиждень скоротила запаси газу у ПСГ майже на 2,4%

    Рішення НКРЕКП про зростання ціни стосується виключно плати за доставку природного газу

    В Україні з 1 січня 2021 року підвищиться вартість транспортування газу майже на 80% для 20 обласних газорозподільних компаній-операторів ринку.

    Відповідне рішення ухвалила на своєму засіданні 25 листопада Національна комісія з питань енергетики і комунальних послуг.

    Мова йде про ПрАТ «Гадячгаз», ПАТ «Донецькоблгаз», АТ «Київгаз», АТ «Київоблгаз», ВАТ «Кіровоградгаз», ПрАТ «Коростишівгаз», ПрАТ «Кременчукгаз», АТ «Лубнигаз», АТ «Луганськгаз», ПАТ «Маріупольгаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», АТ «Одесагаз», АТ «Полтавагаз», ПрАТ «Тернопільгаз», ПрАТ «Тернопільміськгаз», ПрАТ «Уманьгаз», АТ «Херсонгаз», АТ «Черкасигаз», ПрАТ «Шепетівкагаз», ПрАТ «НГХП «Сірка», ДП «Кременецьке УПРГ» та ТзОВ «Спектргаз»”.

    Додамо, що рішення НКРЕКП стосується виключно плати за доставку природного газу. Споживачі можуть вільно вибирати собі будь-якого постачальника.

    Нагадаємо, Україна за тиждень скоротила запаси газу у ПСГ майже на 2,4%.

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    Теги: НКРЕКП газ тарифи ціни Україна населення
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