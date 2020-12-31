Тарифи на газ ростуть, але можна зекономити. Підказка від Зеленського

З 1 січня 2021 року ціни на газ для населення зростуть

Зеленський розповів українцям, як зекономити на платіжках за газ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що громадяни зможуть економити при розрахунках за газ до 40%, обираючи державного постачальника. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент нагадав, що в Україні з серпня поточного року запрацював ринок газу для населення, і тепер громадяни мають змогу вільно обрати собі постачальника газу з найвигіднішими умовами. Допомогти населенню заощадити на рахунках за газ можуть державні компанії, зокрема Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

«Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей. «Нафтогаз» має чітко показати українцям, як компанія забезпечить газ дешевше», – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що вже обговорив з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим питання цін для населення.

«Незважаючи на те що країна перейшла на ринок газу і ринок диктує ціни, все-таки у «Нафтогазу» сьогодні найдешевші ціни з усіх постачальників», – розповів президент.

На сьогодні в Україні постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній. Залежно від постачальника та регіону ціни на газ відрізняються суттєво. Наприклад, ціна на газ на січень 2021 року від ГК «Нафтогаз України» становить 7,22 грн/куб. м з ПДВ, тоді як ціна обласних газзбутів у середньому дорівнює 9,9 грн/куб. м з ПДВ.

Приватні постачальники в різних регіонах України інколи встановлюють ціну на газ для населення на 30-40% вище, ніж ГК «Нафтогаз України».

«Ми навіть знайшли одну компанію, яка пропонує на 50% більшу ціну, ніж «Нафтогаз», – зауважив президент.

«Нафтогаз» буде пропонувати найменші ціни на ринку. І буде боротися за зменшення ціни, незважаючи на ринок. У нас Covid-19, і людям треба допомагати», – додав він.

Зеленський також закликав представників влади на місцях роз’яснювати людям, як можна зекономити на платіжках за газ, зокрема обираючи державного постачальника, а також користуючись послугами державного Ощадбанку для зміни постачальника газу та проведення розрахунків.

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні запрацював ринок газу. Регулювання ринку було завершено, а єдина ціна на газ від держави більше не встановлюється. Відтепер ціни на газ різні і їх визначає кожен окремий постачальник для власних клієнтів, опираючись на низку факторів: ціна на оптову закупку пального, націнка тощо. Сьогодні в Україні нараховується понад 50 постачальників і домогосподарства можуть укласти договір із будь-яким із них. Процедура переходу від одного постачальника до іншого максимально спрощена: це можна зробити як онлайн, так і у відділеннях газових компаній.

Більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень.