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    Економіка та фінанси

    Ціни на газ у січні для населення стрибнули вгору. Список пропозицій постачальників

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    Постачальники оприлюднили ціни на січень 2021 року - Ціни на газ у січні для населення стрибнули вгору. Список пропозицій постачальників
    Постачальники оприлюднили ціни на січень 2021 року

    Найбільше газ подорожчав у ТОВ «Львівенергозбут» до 10,8 грн за тисячу кубометрів

    Більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Найбільше газ подорожчав у ТОВ «Львівенергозбут» – ціна сягнула 10,8 грн за тисячу кубометрів (в грудні 8,7 грн). Ціна у більшості облгаззбутів коливається в межах 9,88-9,92 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ і без вартості послуги за розподіл), тоді як грудні  облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за тисячу кубометрів.

    Постачальник останньої надії – ГП «Нафтогаз України» в січні продаватиме газ по 7,65 грн за кубометр (у грудні – 6,77 грн). Найнижчу ціну пропонує ТОВ «Мегаватт Енерго» – 7,05 грн (у грудні – 6,22 грн).

    Проте поки що не всі постачальники (загалом їх близько 50) оприлюднили ціни на січень, тоді як вони повинні це робити за 5 днів до початку наступного місяця.

    Ціна природного газу для побутових споживачів, 2020 рік
    Регіон Постачальник Ціна серпень, грн/куб. м Ціна вересень, грн/куб. м Ціна жовтень, грн/куб.м Ціна листопад, грн/куб.м Ціна грудень, грн/куб.м Ціна січень, грн/куб.м
    Віницька ТОВ «Вінницягаз збут» 4,49990 5,49990 6,68277 8,85455 8,85455 9,89573
    ТОВ «Газовик» 4,45000 5,45000 6,63277 8,85400 8,85455  
    ТОВ «Газпостачсервіс» 4,19900   5,70000 7,20900 7,50500 7,93000
    Волинська ТОВ «Волиньгаз збут» 4,49990 5,49990 6,70026 8,83605 8,83605 9,92237
    ТОВ «ВЕЗ" (Волиньелектрозбут)     6,19000 8,25000 7,69900  
    Дніпропетровська ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» 4,49990 5,49990 6,77272 8,88873 8,88873 9,89365
    ТОВ «Азовгаз» 4,40000 5,45000 6,77400 8,64000 7,99000  
    Житомирська ТОВ «Житомиргаз збут» 4,49990 5,49990 6,80619 8,89785 8,89785 9,91632
    ТОВ «Поліссягаз» 4,83000 5,49966 6,79990 8,95200 8,95200  
    Закарпатська ТОВ «Закарпатгаз збут» 4,49990 5,49990 6,78556 8,81333 8,81333 9,89158
    Запорізька ТОВ «Запоріжгаз збут»  4,49990 5,49990 6,81593 8,96076 8,96076 9,90222
    ДП «Газ Мелітополя» ПАТ «Мелітопольгаз» 4,29300 інформація
    відсутня    		 6,62700 інформація
    відсутня    		 не опублікував
    Івано-Франківська ТОВ «Івано-Франківськгаз збут» 4,49990 5,49990 6,77960 8,82681 8,82681 9,88752
    ТОВ «Прикарпатенерготрейд»     6,00000 7,20000 7,20000  
    Київська ТОВ «Київоблгаз збут» 4,49990 5,49990 6,66928 8,82252 8,82252 9,87850
    Кіровоградська ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» 3,24000 4,70000 4,70000 6,33000 6,33000 7,22000
    ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» (КОЕК)     6,36200 6,36200 не опублікував
    Луганська ТОВ «Луганськгаз Збут» 4,19589 5,37189 6,76269 8,28900 8,54892  
    Львівська ТОВ «Львівгаз збут» 4,49990 5,49990 6,67650 8,80787 8,80787 9,89691
    ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»     6,32500 6,62000 9,05000 10,80000
    Миколаївська ТОВ «Миколаївгаз збут» 4,49990 5,49990 6,81146
    8,94351
    8,94351    		 9,91825
    Одеська ТОВ «Одесагаз-постачання» 4,47400 5,49990 6,85000 8,60000 8,70000 9,85500
    Полтавська ТОВ «Полтавагаз збут» 4,49900 5,49990 6,75345 7,92000 не опублікував
    ТОВ «Кременчукгаз-постачання» 4,20000 4,96000 6,50000 6,73034 6,90000  
    ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ»       7,30000 6,90000  
    ТОВ «Торговий дім “Лубнигаз» 4,49900 5,49990 6,75000 8,39000 8,79000  
    Рівненська ТОВ «Рівнегаз збут» 4,49990 5,49990 6,77650 8,87207 8,87207 9,92438
    ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» (РОЕК)     6,69524 8,76561 8,74786  
    Сумська ТОВ «Сумигаз збут» 4,49990 5,49990 6,73654 8,87582 8,87582 9,90970
    Тернопільська ТОВ «Тернопільоблгаз» Інформація
    відсутня    		 5,39400 5,39400 7,86000 7,86000  
    ДП «Газпостач» ПАТ «Тернопільміськгаз» 4,38000 5,37600 5,37600 7,92000 7,92000  
    Харківська ТОВ «Харківгаз збут» 4,49990 5,49990 6,66567 8,84455 8,84455 9,90641
    Херсонська ТОВ «Херсонрегіонгаз» 4,49900 4,99000 6,20000 7,82400 8,20000  
    ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» (ХОЕК)     6,15000 7,50000 не опублікував
    Хмельницька ТОВ «Хмельницькгаз збут» 4,49990 5,49990 6,79226 8,87555 8,87555 9,91362
    ДП «Шепетівкагаз» ПАТ “Шепетівкагаз» 4,56400 4,92120 6,30245 8,59360 8,59360  
    Черкаська ТОВ «Черкасигаз збут» 4,29300 5,45000 6,65800 8,77200 8,77200  
    ТОВ «Уманьгаз збут» 4,29300 5,45000 6,67500 8,77900 8,77900  
    Чернігівська ТОВ «Чернігівгаз збут» 4,49990 5,49990 6,77207 8,87789 8,87789 9,89996
    Чернівецька ТОВ «Чернівцігаз збут» 4,49900 5,49990 6,81704 8,88155 8,88155 9,92861
    ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» (ЧОЕК)     6,60800 8,00000 8,00000  
    Київ ДП «КиївгазЕнерджи» ПАТ «Київгаз» 4,49500 5,49500 6,6650 8,81900 8,81900  
    Енерджі Трейд Груп (ETG) 3,50000 5,25000 6,49800 7,80000 7,80000  
    ТАС Енерджі Інформація
    відсутня    		 4,39000 5,97000 6,84000 7,20000  
    Теплобуд     5,71700 6,81700 6,41700 7,37000
    ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО»     5,95000 6,22000 6,22000 7,05000
    ТОВ «ВЕК «ПАЛІВЕНЕРГО»  3,23000 4,20000 4,80000 6,00000 6,35000  
    Асканія Енерджі       7,25000 6,69000 7,20000
    ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (ЕГАЗ) 4,49900 5,49900 6,74900 8,70000 8,70000 9,90000
    ТОВ «ЕНЕРА» 4,40000 5,20000 6,50000 8,04000 7,26000 8,82000
    Постачальник «останньої надії» (ГК «Нафтогаз України») 3,00916 4,11730 5,55300 6,90700 6,77000 7,65000


    До слова, раніше повідомлялося про підвищення тарифів на опалення.

    Теги: газ тарифи Нафтогаз України ціни опалення Київгаз населення
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