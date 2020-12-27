Ціни на газ у січні для населення стрибнули вгору. Список пропозицій постачальників
Найбільше газ подорожчав у ТОВ «Львівенергозбут» до 10,8 грн за тисячу кубометрів
Більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Найбільше газ подорожчав у ТОВ «Львівенергозбут» – ціна сягнула 10,8 грн за тисячу кубометрів (в грудні 8,7 грн). Ціна у більшості облгаззбутів коливається в межах 9,88-9,92 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ і без вартості послуги за розподіл), тоді як грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за тисячу кубометрів.
Постачальник останньої надії – ГП «Нафтогаз України» в січні продаватиме газ по 7,65 грн за кубометр (у грудні – 6,77 грн). Найнижчу ціну пропонує ТОВ «Мегаватт Енерго» – 7,05 грн (у грудні – 6,22 грн).
Проте поки що не всі постачальники (загалом їх близько 50) оприлюднили ціни на січень, тоді як вони повинні це робити за 5 днів до початку наступного місяця.
|Ціна природного газу для побутових споживачів, 2020 рік
|Регіон
|Постачальник
|Ціна серпень, грн/куб. м
|Ціна вересень, грн/куб. м
|Ціна жовтень, грн/куб.м
|Ціна листопад, грн/куб.м
|Ціна грудень, грн/куб.м
|Ціна січень, грн/куб.м
|Віницька
|ТОВ «Вінницягаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,68277
|8,85455
|8,85455
|9,89573
|ТОВ «Газовик»
|4,45000
|5,45000
|6,63277
|8,85400
|8,85455
|ТОВ «Газпостачсервіс»
|4,19900
|5,70000
|7,20900
|7,50500
|7,93000
|Волинська
|ТОВ «Волиньгаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,70026
|8,83605
|8,83605
|9,92237
|ТОВ «ВЕЗ" (Волиньелектрозбут)
|6,19000
|8,25000
|7,69900
|Дніпропетровська
|ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,77272
|8,88873
|8,88873
|9,89365
|ТОВ «Азовгаз»
|4,40000
|5,45000
|6,77400
|8,64000
|7,99000
|Житомирська
|ТОВ «Житомиргаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,80619
|8,89785
|8,89785
|9,91632
|ТОВ «Поліссягаз»
|4,83000
|5,49966
|6,79990
|8,95200
|8,95200
|Закарпатська
|ТОВ «Закарпатгаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,78556
|8,81333
|8,81333
|9,89158
|Запорізька
|ТОВ «Запоріжгаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,81593
|8,96076
|8,96076
|9,90222
|ДП «Газ Мелітополя» ПАТ «Мелітопольгаз»
|4,29300
|інформація
відсутня
|6,62700
|інформація
відсутня
|не опублікував
|Івано-Франківська
|ТОВ «Івано-Франківськгаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,77960
|8,82681
|8,82681
|9,88752
|ТОВ «Прикарпатенерготрейд»
|6,00000
|7,20000
|7,20000
|Київська
|ТОВ «Київоблгаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,66928
|8,82252
|8,82252
|9,87850
|Кіровоградська
|ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
|3,24000
|4,70000
|4,70000
|6,33000
|6,33000
|7,22000
|ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» (КОЕК)
|6,36200
|6,36200
|не опублікував
|Луганська
|ТОВ «Луганськгаз Збут»
|4,19589
|5,37189
|6,76269
|8,28900
|8,54892
|Львівська
|ТОВ «Львівгаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,67650
|8,80787
|8,80787
|9,89691
|ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»
|6,32500
|6,62000
|9,05000
|10,80000
|Миколаївська
|ТОВ «Миколаївгаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,81146
|
8,94351
|
8,94351
|9,91825
|Одеська
|ТОВ «Одесагаз-постачання»
|4,47400
|5,49990
|6,85000
|8,60000
|8,70000
|9,85500
|Полтавська
|ТОВ «Полтавагаз збут»
|4,49900
|5,49990
|6,75345
|7,92000
|не опублікував
|ТОВ «Кременчукгаз-постачання»
|4,20000
|4,96000
|6,50000
|6,73034
|6,90000
|ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ»
|7,30000
|6,90000
|ТОВ «Торговий дім “Лубнигаз»
|4,49900
|5,49990
|6,75000
|8,39000
|8,79000
|Рівненська
|ТОВ «Рівнегаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,77650
|8,87207
|8,87207
|9,92438
|ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» (РОЕК)
|6,69524
|8,76561
|8,74786
|Сумська
|ТОВ «Сумигаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,73654
|8,87582
|8,87582
|9,90970
|Тернопільська
|ТОВ «Тернопільоблгаз»
|Інформація
відсутня
|5,39400
|5,39400
|7,86000
|7,86000
|ДП «Газпостач» ПАТ «Тернопільміськгаз»
|4,38000
|5,37600
|5,37600
|7,92000
|7,92000
|Харківська
|ТОВ «Харківгаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,66567
|8,84455
|8,84455
|9,90641
|Херсонська
|ТОВ «Херсонрегіонгаз»
|4,49900
|4,99000
|6,20000
|7,82400
|8,20000
|ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» (ХОЕК)
|6,15000
|7,50000
|не опублікував
|Хмельницька
|ТОВ «Хмельницькгаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,79226
|8,87555
|8,87555
|9,91362
|ДП «Шепетівкагаз» ПАТ “Шепетівкагаз»
|4,56400
|4,92120
|6,30245
|8,59360
|8,59360
|Черкаська
|ТОВ «Черкасигаз збут»
|4,29300
|5,45000
|6,65800
|8,77200
|8,77200
|ТОВ «Уманьгаз збут»
|4,29300
|5,45000
|6,67500
|8,77900
|8,77900
|Чернігівська
|ТОВ «Чернігівгаз збут»
|4,49990
|5,49990
|6,77207
|8,87789
|8,87789
|9,89996
|Чернівецька
|ТОВ «Чернівцігаз збут»
|4,49900
|5,49990
|6,81704
|8,88155
|8,88155
|9,92861
|ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» (ЧОЕК)
|6,60800
|8,00000
|8,00000
|Київ
|ДП «КиївгазЕнерджи» ПАТ «Київгаз»
|4,49500
|5,49500
|6,6650
|8,81900
|8,81900
|Енерджі Трейд Груп (ETG)
|3,50000
|5,25000
|6,49800
|7,80000
|7,80000
|ТАС Енерджі
|Інформація
відсутня
|4,39000
|5,97000
|6,84000
|7,20000
|Теплобуд
|5,71700
|6,81700
|6,41700
|7,37000
|ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО»
|5,95000
|6,22000
|6,22000
|7,05000
|ТОВ «ВЕК «ПАЛІВЕНЕРГО»
|3,23000
|4,20000
|4,80000
|6,00000
|6,35000
|Асканія Енерджі
|7,25000
|6,69000
|7,20000
|ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (ЕГАЗ)
|4,49900
|5,49900
|6,74900
|8,70000
|8,70000
|9,90000
|ТОВ «ЕНЕРА»
|4,40000
|5,20000
|6,50000
|8,04000
|7,26000
|8,82000
|Постачальник «останньої надії» (ГК «Нафтогаз України»)
|3,00916
|4,11730
|5,55300
|6,90700
|6,77000
|7,65000
До слова, раніше повідомлялося про підвищення тарифів на опалення.