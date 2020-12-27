Ціни на газ у січні для населення стрибнули вгору. Список пропозицій постачальників

Найбільше газ подорожчав у ТОВ «Львівенергозбут» до 10,8 грн за тисячу кубометрів

Більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Найбільше газ подорожчав у ТОВ «Львівенергозбут» – ціна сягнула 10,8 грн за тисячу кубометрів (в грудні 8,7 грн). Ціна у більшості облгаззбутів коливається в межах 9,88-9,92 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ і без вартості послуги за розподіл), тоді як грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за тисячу кубометрів.

Постачальник останньої надії – ГП «Нафтогаз України» в січні продаватиме газ по 7,65 грн за кубометр (у грудні – 6,77 грн). Найнижчу ціну пропонує ТОВ «Мегаватт Енерго» – 7,05 грн (у грудні – 6,22 грн).

Проте поки що не всі постачальники (загалом їх близько 50) оприлюднили ціни на січень, тоді як вони повинні це робити за 5 днів до початку наступного місяця.

Ціна природного газу для побутових споживачів, 2020 рік Регіон Постачальник Ціна серпень, грн/куб. м Ціна вересень, грн/куб. м Ціна жовтень, грн/куб.м Ціна листопад, грн/куб.м Ціна грудень, грн/куб.м Ціна січень, грн/куб.м Віницька ТОВ «Вінницягаз збут» 4,49990 5,49990 6,68277 8,85455 8,85455 9,89573 ТОВ « Газовик » 4,45000 5,45000 6,63277 8,85400 8,85455 ТОВ « Газпостачсервіс » 4,19900 5,70000 7,20900 7,50500 7,93000 Волинська ТОВ « Волиньгаз збут » 4,49990 5,49990 6,70026 8,83605 8,83605 9,92237 ТОВ « ВЕЗ" (Волиньелектрозбут) 6,19000 8,25000 7,69900 Дніпропетровська ТОВ « Дніпропетровськгаз збут » 4,49990 5,49990 6,77272 8,88873 8,88873 9,89365 ТОВ « Азовгаз » 4,40000 5,45000 6,77400 8,64000 7,99000 Житомирська ТОВ « Житомиргаз збут » 4,49990 5,49990 6,80619 8,89785 8,89785 9,91632 ТОВ « Поліссягаз » 4,83000 5,49966 6,79990 8,95200 8,95200 Закарпатська ТОВ « Закарпатгаз збут » 4,49990 5,49990 6,78556 8,81333 8,81333 9,89158 Запорізька ТОВ « Запоріжгаз збут » 4,49990 5,49990 6,81593 8,96076 8,96076 9,90222 ДП « Газ Мелітополя » ПАТ « Мелітопольгаз » 4,29300 інформація

відсутня 6,62700 інформація

відсутня не опублікував Івано-Франківська ТОВ « Івано-Франківськгаз збут » 4,49990 5,49990 6,77960 8,82681 8,82681 9,88752 ТОВ « Прикарпатенерготрейд » 6,00000 7,20000 7,20000 Київська ТОВ « Київоблгаз збут » 4,49990 5,49990 6,66928 8,82252 8,82252 9,87850 Кіровоградська ТОВ « Газопостачальна компанія «Нафтогаз України » 3,24000 4,70000 4,70000 6,33000 6,33000 7,22000 ТОВ « Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія » (КОЕК) 6,36200 6,36200 не опублікував Луганська ТОВ « Луганськгаз Збут » 4,19589 5,37189 6,76269 8,28900 8,54892 Львівська ТОВ « Львівгаз збут » 4,49990 5,49990 6,67650 8,80787 8,80787 9,89691 ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» 6,32500 6,62000 9,05000 10,80000 Миколаївська ТОВ « Миколаївгаз збут » 4,49990 5,49990 6,81146

8,94351

8,94351 9,91825 Одеська ТОВ « Одесагаз-постачання » 4,47400 5,49990 6,85000 8,60000 8,70000 9,85500 Полтавська ТОВ « Полтавагаз збут » 4,49900 5,49990 6,75345 7,92000 не опублікував ТОВ « Кременчукгаз-постачання » 4,20000 4,96000 6,50000 6,73034 6,90000 ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ» 7,30000 6,90000 ТОВ « Торговий дім “Лубнигаз » 4,49900 5,49990 6,75000 8,39000 8,79000 Рівненська ТОВ « Рівнегаз збут » 4,49990 5,49990 6,77650 8,87207 8,87207 9,92438 ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» (РОЕК) 6,69524 8,76561 8,74786 Сумська ТОВ « Сумигаз збут » 4,49990 5,49990 6,73654 8,87582 8,87582 9,90970 Тернопільська ТОВ « Тернопільоблгаз » Інформація

відсутня 5,39400 5,39400 7,86000 7,86000 ДП « Газпостач » ПАТ «Тернопільміськгаз » 4,38000 5,37600 5,37600 7,92000 7,92000 Харківська ТОВ « Харківгаз збут » 4,49990 5,49990 6,66567 8,84455 8,84455 9,90641 Херсонська ТОВ « Херсонрегіонгаз » 4,49900 4,99000 6,20000 7,82400 8,20000 ТОВ « Херсонська обласна енергопостачальна компанія » (ХОЕК) 6,15000 7,50000 не опублікував Хмельницька ТОВ « Хмельницькгаз збут » 4,49990 5,49990 6,79226 8,87555 8,87555 9,91362 ДП « Шепетівкагаз » ПАТ “Шепетівкагаз » 4,56400 4,92120 6,30245 8,59360 8,59360 Черкаська ТОВ « Черкасигаз збут » 4,29300 5,45000 6,65800 8,77200 8,77200 ТОВ « Уманьгаз збут » 4,29300 5,45000 6,67500 8,77900 8,77900 Чернігівська ТОВ « Чернігівгаз збут » 4,49990 5,49990 6,77207 8,87789 8,87789 9,89996 Чернівецька ТОВ « Чернівцігаз збут » 4,49900 5,49990 6,81704 8,88155 8,88155 9,92861 ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія » (ЧОЕК) 6,60800 8,00000 8,00000 Київ ДП « КиївгазЕнерджи » ПАТ «Київгаз » 4,49500 5,49500 6,6650 8,81900 8,81900 Енерджі Трейд Груп (ETG) 3,50000 5,25000 6,49800 7,80000 7,80000 ТАС Енерджі Інформація

відсутня 4,39000 5,97000 6,84000 7,20000 Теплобуд 5,71700 6,81700 6,41700 7,37000 ТОВ « МЕГАВАТТ ЕНЕРГО » 5,95000 6,22000 6,22000 7,05000 ТОВ «ВЕК «ПАЛІВЕНЕРГО» 3,23000 4,20000 4,80000 6,00000 6,35000 Асканія Енерджі 7,25000 6,69000 7,20000 ТОВ « ЙЕ ЕНЕРГІЯ » (ЕГАЗ) 4,49900 5,49900 6,74900 8,70000 8,70000 9,90000 ТОВ «ЕНЕРА» 4,40000 5,20000 6,50000 8,04000 7,26000 8,82000 Постачальник « останньої надії » (ГК « Нафтогаз України » ) 3,00916 4,11730 5,55300 6,90700 6,77000 7,65000



До слова, раніше повідомлялося про підвищення тарифів на опалення.