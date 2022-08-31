Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Компенсація за прихисток переселенців: Кабмін ухвалив важливе рішення

Альона Боженко
glavcom.ua
Компенсація за прихисток переселенців: Кабмін ухвалив важливе рішення
Кабмін розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців
фото ілюстративне

Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за тимчасове розміщення переселенців

Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що з 30 серпня Уряд зняв вікові обмеження для людей, які хочуть прихистити у себе внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення переселенців. 

«У рамках програми «Прихисток», яка діє відповідно до цього порядку, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин. Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації», – пише пресслужба Мінреінтеграції.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що за домовленістю з Урядом повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення переселенців планує фінансувати Товариство Червоного Хреста України.

«Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюджеті (з березня по липень Товариство Червоного Хреста України виплатило вже понад 110 млн грн). Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази – близько 900 грн/місяць на одну особу», – зазначила Верещук.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через «Дію» до 30 квітня 2022 р., але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

Теги: Кабмін соцвиплати переселенці

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні оновили перелік громад для виплати допомоги ВПО
Уряд оновив перелік громад для виплати допомоги переселенцям
20 серпня, 19:17
Уряд збільшить компенсації людям, які розміщують у себе переселенців
Уряд удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців
28 серпня, 23:50
Кожна людина має право на щасливе дитинство
У Варшаві відкриється український дитячий центр для підтримки родин переселенців
11 серпня, 18:30

Особисті фінанси

Компенсація за прихисток переселенців: Кабмін ухвалив важливе рішення
Компенсація за прихисток переселенців: Кабмін ухвалив важливе рішення
Скільки коштують сезонні овочі в українських містах: шокуючі ціни (фото)
Скільки коштують сезонні овочі в українських містах: шокуючі ціни (фото)
Як постраждалим від війни отримати виплати: довідка
Як постраждалим від війни отримати виплати: довідка
Уряд удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців
Уряд удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців
Ціни на гречку скоро знизяться: прогноз Мінагро
Ціни на гречку скоро знизяться: прогноз Мінагро
Ціни на інтернет від Starlink для українців зменшено майже вдвічі
Ціни на інтернет від Starlink для українців зменшено майже вдвічі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
56K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
32K
ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму
27K
Окупанти пішли в наступ на Херсонщині і були розбиті – Генштаб
26K
Привласнили мільйони доларів Міноборони: правоохоронці викрили злочинну групу
24K
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)

Новини

Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Вчора, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Вчора, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Вчора, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Вчора, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Вчора, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Вчора, 10:55

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту