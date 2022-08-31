Компенсація за прихисток переселенців: Кабмін ухвалив важливе рішення

Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за тимчасове розміщення переселенців

Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що з 30 серпня Уряд зняв вікові обмеження для людей, які хочуть прихистити у себе внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення переселенців.

«У рамках програми «Прихисток», яка діє відповідно до цього порядку, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин. Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації», – пише пресслужба Мінреінтеграції.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що за домовленістю з Урядом повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення переселенців планує фінансувати Товариство Червоного Хреста України.

«Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюджеті (з березня по липень Товариство Червоного Хреста України виплатило вже понад 110 млн грн). Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази – близько 900 грн/місяць на одну особу», – зазначила Верещук.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через «Дію» до 30 квітня 2022 р., але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.