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Виплати внутрішньо переміщеним особам. Уряд звернувся до тих, хто не отримав кошти

Альона Боженко
glavcom.ua
Виплати внутрішньо переміщеним особам. Уряд звернувся до тих, хто не отримав кошти
Переселенці, які не отримали виплати можуть знову подати заявку
фото із відкритих джерел

Переселенці, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через «Дію» до 30 квітня 2022 р., але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату. Відповідне рішення прийнято на засіданні Уряду. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для отримання допомоги людина повинна прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. Також треба додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок «Дія».  
 
Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви.  Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року.   

Виплати внутрішньо переміщеним особам. Уряд звернувся до тих, хто не отримав кошти фото 1

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України разом з Міністерством цифрової трансформації України запускає систему, що дозволить запобігти дублюванню прямої фінансової підтримки українців

Раніше повідомлялося, що мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати.

Теги: Міністерство ТОТ та ВПО гроші переселенці

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