В уряді «заспокоїли»: якщо не платити за комірне під час коронавірусу, наступного сезону можна втратити субсидію



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Віталій Музиченко запевняє, що всі соцвиплати під час карантину люди отримуватимуть за графіком Фото: kmu.gov.ua

Таким чином, важливо, щоб у травні поточного року в одержувачів пільг та субсидій була відсутня заборгованість понад два місяці

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільг або житлової субсидії протягом терміну їх отримання, тобто до завершення поточного опалювального сезону. Про це заявив на брифінгу заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

У той же час Музиченко підкреслив, що прострочена понад два місяці заборгованість впливатиме на право одержання житлових субсидій тільки на наступний період їх отримання і визначатиметься з травня 2020 року. Таким чином, важливо, щоб у травні поточного року в одержувачів пільг та субсидій була відсутня заборгованість понад два місяці.

При цьому заступник міністра звернув увагу, що для оплати житлово-комунальних послуг не обов’язково особисто відвідувати відділення банків та Укрпошти, і закликав за можливості робити це дистанційно через мережу інтернет. «Звертаємося до рідних пенсіонерів та осіб похилого віку, маломобільних груп населення з проханням, допомогти вашим бабусям, дідусям, татам і мамам розібратися з оплатою за житлово-комунальні послуги без відвідування закладів банків і скористатися послугами мережі інтернет», - зазначив заступник міністра.

Музиченко повідомив, що одержувачі пенсій та соціальних допомог жодних змін не відчуватимуть. Оскільки приблизно дві третини отримають свої виплати на банківські картки, інша третина користується послугами Укрпошти. «А працівники Укрпошти працюють у звичайному режимі», - сказав він.

Посадовець також наголосив, що Укрпошта відповідно до графіка здійснюватиме доставку пенсій та соціальних допомог маломобільним групам населення безпосередньо додому.

Для самотніх громадян, які перебувають на соціальному обслуговуванні у територіальних центрах соціального обслуговування, допомогу із оплатою рахунків за житло нададуть соціальні працівники. Міністерство соціальної політики вже поставило завдання органам місцевого самоврядування щодо організації такої роботи.

«Хочу звернути увагу, що кожен громадянин поважного віку, який потребує додаткової уваги від держави буде забезпечений такою увагою від соціальних працівників в установленому порядку. І, якщо такий громадянин не в змозі самостійно оплатити житло, то соціальні працівники їм допоможуть», - зауважив Музиченко.

Заступник міністра закликав не залишати без уваги рідних та близьких людей, особливо старшого віку, та цікавитися їхнім самопочуттям і станом здоров’я.

Як повідомлялось, завтра РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.