Діра у бюджеті росте. Митниця провалила план і в травні



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Митниці у травні перерахували до бюджету лише 27 млрд грн (85,2% від плану)

Міністр фінансів доручив керівникам митниць збільшити надходження від митних платежів до держбюджету

У травні митниці виконали план із наповнення бюджету лише на 85,2% . Було перераховано до бюджету 27 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

«Найкращі індикативні показники виконання за системою у 5 митниць - Буковинська 107%, Чорноморська 101%, Поліська 91%, Галицька 89%, Азовська 87%», – йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів Сергій Марченко дав доручення керівнику Держмитслужби збільшити надходжень від митних платежів до державного бюджету до 100-відсоткового виконання плану та розробити механізм ротації митників на митних постах за рандомним принципом. Зазначають, що така практика має значно зменшити вплив людського фактору під час здійснення митних процедур та, відповідно, послабити корупційну складову.

Зазначимо, заа підрахунками Міністерства фінансів, за 2019 рік та перший квартал 2020 року надходження митних платежів до бюджету були на 76 мільярдів гривень меншими, аніж закладалося у плани.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 24 квітня провів кадрову чистку у Митній та Податковій службах. Звільнивши, зокрема, Максима Нефьодова та Сергія Верланова з керівних посад, а також їхніх заступників.

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, а також три його заступники протягом декількох місяців отримували надбавку у розмірі 300% окладу «за інтенсивність праці» і ще по 300% окладу «за виконання особливо важливої роботи». Дозвіл нараховувати собі такі надбавки з 1 січня 2020 року дало Міністерство фінансів України у відповідь на звернення самого ж Нефьодова.

За 1 квартал 2020 року Митниця недовиконала план надходження митних платежів до бюджету на 20% через динаміку імпорту та курс долара до гривні. Про це 27 квітня повідомив колишній очільник ДМС Максим Нефьодов

Колишній очільник ДМС Максим Нефьодов 27 квітня сказав, що за 1 квартал 2020 року митниця недовиконала план надходження митних платежів до бюджету на 20% через динаміку імпорту та курс долара до гривні.