Економіст попередив українців про неприємний сюрприз з трудовими книжками



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В Україні запис у трудовій книжці більше не гарантує трудовий стаж

Українці звикли, що трудовий стаж - це запис в трудовій книжці, але ситуація змінилася

В Україні запис у трудовій книжці більше не гарантує працівникам, що їм буде нараховано трудовий стаж.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» розповів економіст Тарас Козак.

«Наші громадяни звикли, що трудовий стаж – це запис у трудовій книжці. В радянські часи так повелося, що записано у трудовій книжці – значить стаж іде. Насправді з 2017 року ситуація змінилася. Зараз грає роль страховий стаж. Тобто рахуються лише ті місяці, за які були сплачені внески. Тобто коли громадянин був оформлений на роботі офіційно, і роботодавець платив за нього ЄСВ», - пояснив Козак.

ЄСВ - консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі.

Виходить, якщо роботодавець з якихось причин не сплатив єдиний соціальний внесок або платив зарплату в конверті, то за цей місяць громадянин не отримає страховий стаж і цей період не буде врахований.

«Працівник може вважати, що у нього 40 років стажу, а насправді 15», – додав економіст.

До слова, нещодавно в Україні знову заговорили про введення е-трудових книжок.

Ще на початку жовтня 2019 року колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні. А в листопаді минулого року, тобто за часів уряду Олексія Гончарука, на офіційному порталі електронних послуг ПФУ з’явився новий сервіс «Електронна трудова книжка». Вона доступна зареєстрованим фізособам сайту за наявності ЕЦП (електронного цифрового підпису).

27 листопада 2019 року під час свого засідання уряд Гончарука ухвалив законопроєкт, який передбачене запровадження в Україні електронних трудових книжок.