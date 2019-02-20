У необґрунтованому зростанні тарифів «Укрзалізниці» побачили великі ризики для експортно-орієнтованих українських галузей



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Вперше про щоквартальне підвищення вантажних тарифів на величину інфляції цін виробників голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов заговорив у грудні минулого року

Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» перевезення вантажів залізничним транспортом у 2018 р. зменшилося на 5,1%

Запропонована керівництвом «Укрзалізниці» автоматична індексація тарифів на вантажоперевезення означає надприбуток для монополіста і багатомільярдні збитки для промисловості і АПК. Про це йдеться в статті Ігоря Воронцова, опублікованій Мінпромом.

Воронцов нагадує, що вперше про щоквартальне підвищення вантажних тарифів на величину інфляції цін виробників голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов заговорив у грудні минулого року.

«Абсурдність ідеї очевидна: вона повністю позбавляє монополіста стимулів бути операційно ефективною компанією. Навіщо домагатися зростання оборотності вагонів і нарощування обсягів вантажоперевезень - адже це в свою чергу вимагає поліпшень у сфері диспетчеризації, модернізації колійного господарства, оновлення вагонного і локомотивного парку. Одним словом, це вимагає від менеджменту держкомпанії серйозної системної роботи. Є більш простий і легкий шлях збільшення доходів – регулярне підвищення розцінок на свої послуги, не обтяжуючи себе економічними обґрунтуваннями і контролем видаткової частини», - пише Воронцов.

За його словами, в першу чергу це стосується металургійних підприємств. Адже якщо, наприклад, ті ж зернотрейдери намагаються частково перейти на автоперевезення (руйнуючи автодороги наднормативним перевантаженням), то возити залізну руду з Кривого Рогу в Маріуполь на автомобілях – однозначно «не варіант». «Так, незважаючи на протести окремих профільних бізнес-асоціацій, а також Європейської бізнес-асоціації та представництва Американської торговельної палати в Україні, пункт про автоматичну тарифну індексацію був включений в проект фінплану «Укрзалізниці» на 2019 р. і нині очікує розгляду Кабінетом міністрів України. Парадоксально, що при цьому представники «Укрзалізниці» у своїх виступах і презентаціях часто використовують слово «ринок». Хоча в умовах ринку насправді знаходяться їхні клієнти-експортери, які постійно мають справу з конкуренцією з боку зарубіжних виробників і протекціоністськими заходами інших держав», - йдеться в статті.

На думку Воронцова, завищені за рахунок «корупційної складової» витрати зараз перекладаються на вантажовідправників. «Для цього і необхідне постійне підвищення тарифів. Але є одна заковика. Український бізнес не може за прикладом залізничників перекласти свої витрати на клієнтів. Тому що ті замість дорогого українського металу куплять більш дешевий китайський. Замість українського зерна і мінеральних добрив віддадуть перевагу закупівлю російської продукції – ціна залишиться незмінною. Ось чому необґрунтоване зростання залізничних тарифів на вантажоперевезення веде до падіння обсягів виробництва насамперед в експортно-орієнтованих галузях. Але і з внутрішнім вантажовідправникам ініціатива «Укрзалізниці» б'є досить відчутно: наприклад, по цементній промисловості, вапняній, вогнетривкій і т. д. Одним словом, по всіх галузях, де є великі обсяги перевезень сировини або готової продукції», - пояснює експерт.

Як йдеться в статті, це підтверджується офіційними цифрами. Перевезення вантажів залізничним транспортом у 2018 р. зменшилися на 5,1%, до 322,3 млн т, за даними Державної служби статистики України. Причому в 2018 р. формально тарифи не підвищувалися. Індексація не проводилося, зате за рахунок лібералізації вагонної складової тарифів «Укрзалізниця» додатково отримала від вантажовідправників 7,3 млрд грн.

«За підрахунками голови Федерації металургів України Сергія Біленького, якщо пропозиція «Укрзалізниці» про автоматичну індексацію вантажних залізничних тарифів отримає схвалення Кабінету міністрів, додаткові витрати бізнесу в 2019 р. складуть 12,7 млрд грн. Крім того, у топ-менеджерів «Укрзалізниці» є й інші «творчі» ідеї: наприклад, уніфікації класів вантажів, що означає збільшення платежів за перевезення. Ці ініціативи «потягнуть» ще на 21 млрд грн. Порівнявши вартість тарифних «апетитів» держмонополіста і величину падіння вантажоперевезень за 2018 р., отримаємо невтішний прогноз: якщо Кабмін погодиться з пропозиціями «Укрзалізниці», викладеними в проекті її фінплану на 2019 р., слід очікувати зниження залізничних вантажоперевезень ще на 10-20%. Як зазначає член комітету Верховної Ради з питань транспорту Володимир Гусак, в такому випадку ми прийдемо до ситуації, коли залізничникам стане нічого возити», - йдеться в статті.