Загроза вторгнення. Що буде з банківськими вкладами, якщо РФ нападе

Українцям розповіли, чи треба переживати за накопичення у випадку повномасштабної війни

Банківські вклади українців навіть у випадку повномасштабної війни будуть надійно захищені. Банківська система має в своєму розпорядженні перевірені засоби захисту грошей населення. І в будь-якому випадку зберігати свої заощадження у банку надійніше, ніж удома під подушкою. Про це пише «Сьогодні».

Банки не зберігають великих сум грошей у касах і навіть у сейфах

Із розвитком безготівкових розрахунків, дедалі більша частина активів банків зберігається на електронних рахунках. Тому вкрасти звідти готівку не вийде: її просто там немає.

Однак і паперові гроші у банках надійно захищені. Банківські вклади здебільшого не зберігаються в касах банків і навіть у їхніх сейфах. У самому приміщенні банку зберігають лише певну суму грошей, потрібну для заправки банкоматів і видачі готівки у касах.

Сховища грошей засекречені та надійно захищені

При цьому більша частина грошей міститься в спеціально обладнаних сховищах. Такі сховища є у кожному місті. Місця їхнього розташування засекречені, самі сховища надійно захищені від катаклізмів – природних, техногенних і військових. До того ж, вони надійно охороняються, причому не лише людьми, а й елементами технічного захисту. При цьому є чіткі нормативи НБУ, скільки грошей має утримуватись у сховищі, і як воно має бути обладнане.

«Згідно з цією інструкцією, кожен банк повинен мати своє сховище, яке також відповідає стандартам Нацбанку. Прописано навіть, якої товщини має бути бетон, якою має бути сейфова система тощо», – розповів фінансовий аналітик Олексій Лупоносов.

Проте навіть якщо грабіжники якось зуміють розсекретити сховище, в якому містяться банківські вклади, і навіть нейтралізувати охоронців і техзахист, проникнення всередину сховища їм нічого не дасть. Справа в тому, що в момент несанкціонованого проникнення в сховище, усі гроші, які в ньому містяться, обприскуються спеціальною фарбою і стають непридатними до використання.

З орендованих комірок банків краще заздалегідь усе забрати

А ось щодо банківських комірок, які орендують деякі клієнти, тут картина зовсім інша. У разі загрози війни вміст комірок нікуди не евакуюється. Причому часто банк не знає, що ви зберігаєте у своїх комірках. Це не обов'язково мають бути гроші. Там можна зберігати будь-які речі чи документи, що мають велику цінність. Тому у випадку реальної загрози війни краще заздалегідь забрати вміст комірки. Не факт, що вам вдасться зберегти його вдома, і все ж, удома може виявитися надійніше.

Як працюють банки у випадку війни та окупації?

У разі початку активних військових дій на якійсь території, банківські установи на цій території припинять свою роботу. Не працюватимуть ні банкомати, ні термінали. Не можна також розплатитися в магазині карткою. Прийматимуть лише платежі готівкою.

Отже, у випадку виникнення загрози повномасштабного військового конфлікту банківські вклади краще залишити на місці. А ось невелику суму готівки потрібно мати вдома. Причому запас готівки має бути хоча б на кілька днів.

Нагадаємо, за 2021 рік українські банки заробили рекордну суму: дані Нацбанку.

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