  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Загроза вторгнення. Що буде з банківськими вкладами, якщо РФ нападе

    Більша частина активів банків зберігається на електронних рахунках - Загроза вторгнення. Що буде з банківськими вкладами, якщо РФ нападе
    Більша частина активів банків зберігається на електронних рахунках
    фото з відкритих джерел

    Українцям розповіли, чи треба переживати за накопичення у випадку повномасштабної війни

    Банківські вклади українців навіть у випадку повномасштабної війни будуть надійно захищені. Банківська система має в своєму розпорядженні перевірені засоби захисту грошей населення. І в будь-якому випадку зберігати свої заощадження у банку надійніше, ніж удома під подушкою. Про це пише «Сьогодні».

    Банки не зберігають великих сум грошей у касах і навіть у сейфах

    Із розвитком безготівкових розрахунків, дедалі більша частина активів банків зберігається на електронних рахунках. Тому вкрасти звідти готівку не вийде: її просто там немає.

    Однак і паперові гроші у банках надійно захищені. Банківські вклади здебільшого не зберігаються в касах банків і навіть у їхніх сейфах. У самому приміщенні банку зберігають лише певну суму грошей, потрібну для заправки банкоматів і видачі готівки у касах.

    Сховища грошей засекречені та надійно захищені

    При цьому більша частина грошей міститься в спеціально обладнаних сховищах. Такі сховища є у кожному місті. Місця їхнього розташування засекречені, самі сховища надійно захищені від катаклізмів – природних, техногенних і військових. До того ж, вони надійно охороняються, причому не лише людьми, а й елементами технічного захисту. При цьому є чіткі нормативи НБУ, скільки грошей має утримуватись у сховищі, і як воно має бути обладнане.

    «Згідно з цією інструкцією, кожен банк повинен мати своє сховище, яке також відповідає стандартам Нацбанку. Прописано навіть, якої товщини має бути бетон, якою має бути сейфова система тощо», – розповів фінансовий аналітик Олексій Лупоносов.

    Проте навіть якщо грабіжники якось зуміють розсекретити сховище, в якому містяться банківські вклади, і навіть нейтралізувати охоронців і техзахист, проникнення всередину сховища їм нічого не дасть. Справа в тому, що в момент несанкціонованого проникнення в сховище, усі гроші, які в ньому містяться, обприскуються спеціальною фарбою і стають непридатними до використання.

    З орендованих комірок банків краще заздалегідь усе забрати

    А ось щодо банківських комірок, які орендують деякі клієнти, тут картина зовсім інша. У разі загрози війни вміст комірок нікуди не евакуюється. Причому часто банк не знає, що ви зберігаєте у своїх комірках. Це не обов'язково мають бути гроші. Там можна зберігати будь-які речі чи документи, що мають велику цінність. Тому у випадку реальної загрози війни краще заздалегідь забрати вміст комірки. Не факт, що вам вдасться зберегти його вдома, і все ж, удома може виявитися надійніше.

    Як працюють банки у випадку війни та окупації?

    У разі початку активних військових дій на якійсь території, банківські установи на цій території припинять свою роботу. Не працюватимуть ні банкомати, ні термінали. Не можна також розплатитися в магазині карткою. Прийматимуть лише платежі готівкою.

    Отже, у випадку виникнення загрози повномасштабного військового конфлікту банківські вклади краще залишити на місці. А ось невелику суму готівки потрібно мати вдома. Причому запас готівки має бути хоча б на кілька днів.

    Нагадаємо, за 2021 рік українські банки заробили рекордну суму: дані Нацбанку.

    Читайте також:
    Теги: банк гроші документи грабіжники речі населення НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Загроза вторгнення. Що буде з банківськими вкладами, якщо РФ нападе