Що чекає на гривню наступного тижня: прогноз експерта

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 21 лютого

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 21 лютого: 1 долар – 28,34 грн, 1 євро – 32,2 грн. Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 19 лютого, курс долара виріс на чотири копійки, а євро – на копійку.

Як розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, головними драйверами ринку залишаються геополітична ситуація та ескалація бойових дій на Донбасі. Про це пише «Сьогодні».

Західні партнери наполягають на високих ризиках ескалації, оскільки не бачать відведення військ від кордонів.

«Саме на це тло реагують нерезиденти, які під впливом емоцій активізують вихід з українських активів. Зокрема, портфель ОВДП нерезидентів з початку лютого знизився на 4,7 млрд гривень, а з початку року на 15,8 млрд гривень», – говорить Шевчишин .

Проте внутрішні гравці залишаються більш-менш спокійними, оскільки відстежити і наздогнати за подіями, що проходять, і курсовими коливаннями на ринку – проблематично.

Національний банк намагається згладжувати ринкові рухи, через інтервенції та викуп валюти, у період різкого зміцнення.

Експерт вважає, що наступного тижня курс збереже волатильність і долар може підскочити навіть до позначки 29 грн, за відсутності нових геополітичних ризиків, валюта коливатиметься в межах 28-28,5 грн за долар.

Нагадаємо, курс долара демонструє нестабільність на тлі російської агресії.

Раніше представник Банкової повідомив, чого чекати від курсу долара найближчим часом.

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