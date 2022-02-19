Прем’єр розказав, чи відбудеться підвищення пенсій на тлі ескалації на кордоні

Що буде із обіцяним зростанням виплат через зростання військової загрози

Пенсії в Україні мають бути підвищені вже наступного місяця. На березень заплановано індексацію виплат майже для 6 млн українців. В уряді пообіцяли, що у середньому підвищення пенсій становитиме приблизно 500 грн. Проте останніми днями різко погіршилася зовнішньополітична ситуація, і в багатьох виникли сумніви, чи зможе уряд виконати обіцяне.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що всі виплати під контролем, і всі нарахування будуть зроблені вчасно. Українці в належний час отримають у березні свої пенсії, вже з належною сумою індексації. Про це прем'єр повідомив із парламентської трибуни, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді, пише sud.ua.

«Бюджет у січні був перевиконаний на більш ніж 10 млрд грн. Національний банк має достатньо резервів, щоб курс був стабільним. Інформаційний тиск та ескалація біля наших кордонів впливають на економічне тло, але ситуація залишається стабільною та контрольованою», – запевнив глава Кабміну.

Як відомо, в березні відбудеться наймасштабніше підвищення пенсій цього року. Причому вперше пенсії будуть індексовані окремим категоріям громадян, яким раніше їх не переглядали разом із усіма. Зокрема індексують пенсію військовим.

Уряд вирішив переглянути виплати навіть пенсіонерам, яким раніше не планувалася індексація. Їм підвищать виплати на 135 грн.

Крім того, у березні вирішили підвищити виплати громадянам, які отримують мінімальну пенсію, та для яких передбачалося підвищення лише у липні. Причому їх виплати піднімуть вище, ніж заплановано на липень.

Нагадаємо, у березні частина пенсіонерів отримає на 650 грн більше.

Також стало відомо, яким буде середній розмір індексації для пенсіонерів: пояснення Мінсоцполітики.

До того ж, частині пенсіонерів збільшать виплати «поза чергою» вже в березні.

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