Законопроект 2233 дозволить імпорт струму з Росії, яка шантажуватиме Україну, - депутат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Імпорт російської електроенергії, що розпочався з ініціативи голови комітету Верховної Ради з енергетики Андрія Геруса, вбиває вітчизняну енергетичну та вугледобувну галузь - депутат

4 грудня депутатам пропонується прийняти законопроєкт, що фактично дозволяє імпорт електроенергії з країн СНД, у тому числі з Російської Федерації - Бондар

Ухвалення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (№2233) не зупинить імпорт російської електроенергії, що розпочався через «поправку Геруса», вона йтиме через Білорусь, і вже за кілька місяців РФ почне шантажувати Україну.

Про це заявив народний депутат, член міжфракційного депутатського об’єднання «Енергетична незалежність та безпека України» Михайло Бондар на брифінгу у Верховній Раді.

«4 грудня пропонується прийняти закон 2233, яким фактично дозволяється імпорт електроенергії з країн СНД, у тому числі з Російської Федерації. Вони якби прибирають РФ, де прописують, що двосторонні договори з Російською Федерацією заборонені, але оставляють країну Білорусь. Ми чудово всі знаємо, що Білорусь не має таких потужностей, тому це буде електроенергія з Росії. Це просто замилювання очей», – повідомив Бондар.

Він наголосив, що імпорт російської електроенергії, що розпочався з ініціативи голови комітету Верховної Ради з енергетики Андрія Геруса, вбиває вітчизняну енергетичну та вугледобувну галузь і, як наслідок, Україна невдовзі потрапить в енергетичну залежність від Росії.

«Вбивається наша енергетична система, вбиваються генеруючі компанії, вбивається вуглевидобувна галузь, і ми буквально за пару місяців будемо енергозалежними повністю від Російської Федерації. Буквально через пару місяців цим нас будуть шантажувати», - вважає Бондар.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку – дозволити комерційни імпорт електроенергію.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази – до 12 млн кВт-год / добу. За даними президента Асоціації енергетики України Олександра Трохимця імпорт електроенергії з РФ зайняв 15% україньского ринку.

11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що не знав, що ухвалені з ініціативи Геруса зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зауважив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.