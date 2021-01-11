Доплати до пенсій за стаж перерахують двічі: хто і скільки отримає

За кожний повний рік страхового стажу пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії

В Україні у 2021-му надбавки до пенсій за стаж підвищать двічі: у липні і в грудні. У результаті за 10 «додаткових років» доплачуватимуть на 16,5 грн більше.

Це випливає з рішення про підвищення прожиткового мінімуму (ПМ) для непрацездатних, яке передбачено в ухваленому бюджеті країни, пише «Обозреватель».

Зокрема, розмір надбавки за стаж наднормативний становить до 1% ПМ. У липні вона збільшиться на 8,5 грн, а в грудні ще на 8 грн за рік.

«За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений», – йдеться в законі.

Наприклад, якщо в жінки є 40 років стажу, зараз вона має право на надбавку в розмірі 176,9 грн, з липня – 185,4 грн, а з грудня – 193,4 грн.

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