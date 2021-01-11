Убивство Щербаня. Павло Лазаренко зробив заяву зі Сполучених Штатів (повний текст)

Лазаренко наголошує, що він не має стосунку до вбивства Євгена Щербаня

Адвокат колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка Євген Колодій оприлюднив заяву свого клієнта, яку він зробив у відповідь на заяви Руслана Щербаня щодо вбивства батька, яке сталося у 1996 році.

«Дана заява є відповіддю Павла Лазаренка на інтерв’ю Руслана Щербаня в програмі «В гостях у Дмитра Гордона», що було оприлюднене 29 грудня 2020 року», - повідомив адвокат. Заява є в розпорядженні «Главкома» й ми наводимо повний текст документа:

Заява голови політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Громада», народного депутата України 1 – 3 скликань, прем’єр-міністра України у 1996–1997 роках Павла Лазаренка

Після двох десятків років політичного переслідування, безпідставних звинувачень, систематичного поширення брудних вигадок здавалося, що в Україні вичерпалися проблеми, відповідальність за які можна було б звалити на Лазаренка. Але ж ні! Таки знайшлися люди, яким закортіло втягнути мене у з’ясовування стосунків, використавши для цього сина загиблого від куль найманих вбивць народного депутата України Євгена Щербаня – Руслана.

Вкотре наголошую: я не маю жодного стосунку до трагічних подій, що сталися в Донецькому аеропорту 3 листопада 1996 року. Щиро співчуваю синам Євгена Щербаня, які так рано залишилися без батьківської опіки, й сподіваюся, що бажання встановити істину у справі вбивства їх батька виявиться сильнішим за пропозиції участі в чужій політико-бізнесовій грі.

Прикро, що розслідування цього страшного злочину з ініціативи колишнього Генерального прокурора України Михайла Потебенька було скероване не на встановлення реальних замовників убивства, а на дискредитацію політичних опонентів чинної на той час влади. Після кількох міжнародних експертиз записів розмов, зроблених у кабінеті другого Президента України Леоніда Кучми у травні 2000 року, немає найменших сумнівів що тодішній Генеральний прокурор Микола Потебенько умовив главу держави призначити відповідальним за найтяжчі злочини другої половини 90-х років саме мене.

Впевнений, рано чи пізно українська громадськість дізнається, які саме суб’єктивні чинники спонукали Руслана Щербаня повторити у програмі «В гостях у Дмитра Гордона», оприлюдненій на однойменному Youtube-каналі 29 грудня 2020 року, старі потебеньківські вигадки.

Категорично заявляю: усі висловлювання Руслана Щербаня, нібито кимось встановлено, що я був замовником убивства його батька є безпідставними та бездоказовими вигадками. Адвокати ретельно вивчили матеріали справи, вирок у якій Апеляційним судом Луганської області було винесено у квітні 2003 року, і не знайшли жодного підтвердження його словам про визнання судом моєї причетності до згаданого злочину.

Зрештою, в 2012 році Руслан у письмових показах називав замовницею убивства його батька лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлію Володимирівну Тимошенко. Та вже скоро усі ці звинувачення у судах були визнані безпідставними. Більш того, особу, на показах якої слідство вибудовувало припущення щодо замовників убивства Євгена Щербаня, було притягнуто до кримінальної відповідальності і у 2016 році засуджено за неправдиві свідчення.

Зважаючи на суспільний резонанс, що його спричинило інтерв’ю Руслана Щербаня у програмі «В гостях у Дмитра Гордона», звертаюся до власника однойменного Youtube-каналу, головного редактора Інтернет-видання «Гордон» Дмитра Гордона та редакторів усіх засобів масової інформації, що поширювали неправдиві висловлювання стосовно моєї причетності до замовного вбивства народного депутата України, з вимогою оприлюднити дану заяву. У разі нехтування моєю законною вимогою змушений буду звернутися до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації й вимагати не лише спростування недостовірної інформації а й матеріального відшкодування завданих мені моральних збитків.

З повагою й надією на порозуміння, Павло Лазаренко.





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До слова, раніше середній син убитого в 1996 році донецького бізнесмена Євгена Щербаня Руслан розкритикував нещодавно презентований фільм «Спадкоємець». І шкодує про участь у фільмі свого брата – Євгена Щербаня-молодшого.

У покійного Щербаня залишилося троє синів. В основу фільму покладено твердження Євгенія – старшого сина бізнесмена. У свою чергу Руслан Щербань, який після вбивства батька очолив сімейний бізнес, вважає, що претензії брата надумані і паплюжать честь людей, які багато років допомагали родині Щербанів.