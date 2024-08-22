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Завдяки збільшенню тарифу на світло «Енергоатом» почне гасити борги в енергетиці – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Завдяки збільшенню тарифу на світло «Енергоатом» почне гасити борги в енергетиці – експерт
«Укренерго» отримавши гроші від енергомереж, зможе погасити заборгованість
фото з відкритих джерел

Станом на початок 2024 року загальний борг між різними учасниками ринку електричної енергії сягав 130 млрд грн

Завдяки збільшенню тарифу на електроенергію для населення державний «Енергоатом» почне виплачувати свої борги, що дозволить іншим учасникам ринку гасити свої заборгованості. Про це йдеться у статті видання Mind.ua.

Зазначається, що «Енергоатом» від початку року значно наростив борги з постачання електроенергії для населення (механізм ПСО – ред.).

«Отримавши більше коштів від населення за тариф, «Енергоатом» поверне борги постачальникам електроенергії, а ті у свою чергу – операторам системи розподілу. Вони заплатять «Укренерго» борги за диспетчеризацію. Ця система частково стосується і балансувального ринку: «Укренерго», отримавши гроші від енергомереж, зможе погасити заборгованість перед «ГарПоком» та учасниками балансувального ринку», – пояснює профільний експерт аналітично-комунікаційної агенції «Маркет.Інфо» Олександр Голіздра. За його оцінками, станом на грудень 2023 року загальний борг між різними учасниками ринку електричної енергії сягнув 130 млрд грн.

«Ситуація дещо поліпшується, але не кардинально», – зазначає експерт.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що внаслідок суттєвих руйнувань в енергетиці держава втратила можливість фінансувати попередній тариф на електроенергію для населення.

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Теги: борг гроші Енергоатом Україна Укренерго

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