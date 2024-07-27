Військові можуть залишитися без зарплати: голова бюджетного комітету ВР зробила тривожну заяву

Гроші були витрачені на закупівлю зброї на початку цього року

Депутати Верховної Ради повинні терміново ухвалити зміни до поточного держбюджету, які передбачатимуть підвищення податків. Оскільки наразі бракує грошей на потреби військових. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, пише ТСН.

За її словами, наприкінці вересня військові можуть залишитися без зарплат. Адже гроші були витрачені на закупівлю зброї на початку цього року.

«Коли робили наближення видатків, то в розписі переставляли кошти з клітинки «видатки на зарплату (військовим)» у вересні, жовтні, листопаді – у клітинку «закупівля зброї» на початку року», – пояснила вона.

Так, уряду терміново потрібно «знайти» 500 млрд грн, при чому левова частка цієї суми, а саме 495 млрд грн, повинна бути спрямована на потреби Сил оборони, зокрема на зарплати військовослужбовців, закупівлю та ремонт військової техніки. Один мільярд гривень планується виділити додатково на пілотний проєкт із зубного протезування і стоматологічного лікування ветеранів коштом держави. 400 мільйонів – на грошову допомогу українцям, звільненим з полону. Додатковий 101 мільйон – на систему виконання покарань пенітенціарними установами. Ще 4,5 мільярда – на поповнення Резервного фонду державного бюджету.

Депутатка вважає, що для отримання додаткових коштів Верховній Раді необхідно ухвалити рішення про підвищення податків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн.

Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

До слова, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.