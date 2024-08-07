Головна Країна Політика
search button user button menu button

Володимир Зеленський розповів про проєкт «Армія+»

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Володимир Зеленський розповів про проєкт «Армія+»
Зеленський провів розмову з Олександром Сирським
фото: скріншот з відео

Сьогодні Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським

Україна готує запуск додатка «Армія+», який спростить повсякденні завдання для командирів Сил оборони України. Про це у своєму вечірньому зверненні наприкінці 896-го дня війни заявив президент України Володимир Зеленський.

«Передусім ми готуємо запуск «Армії+» – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо», – йдеться у зверненні.

Сьогодні, 7 серпня, Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Також провів нараду з міністром оборони Умєровим щодо ракетної програми.

«Також сьогодні з урядовцями ми обговорили кілька напрямків нової соціальної підтримки наших людей. Такої підтримки, яка дає можливості і для нового бізнесу в Україні, нових робочих місць, і щодо підтримки сімей. Ми повинні пам’ятати, що вже зараз, захищаючи нашу державу, ми визначаємо, яким буде життя в Україні після цієї війни», – сказав президент. 

Нагадаємо, що 8 серпня 2024 року вийде застосунок «Армія+», який зніме навантаження паперами з військових. Міноборони заявило: «Ми зробимо крок у трансформації українського війська в армію майбутнього. Без жодних компромісів та поступок у цифровізації нашої оборони. Щоб наші захисники займались службою, а не паперами».

Читайте також: Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Теги: Україна Олександр Сирський ЗСУ росія Володимир Зеленський війна Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командуючий британськими військами Монтгомері та німецький маршал Ервін Роммель
Війна – це шлях обману. Яскравий приклад з історії
1 серпня, 20:50
Окупанти продовжують утримувати свої позиції у районі села Бугруватка й по північному березі річки Вовча
Ворог намагається прорватися через Вовчанськ. Огляд з Харківського напрямку
22 липня, 16:30
Місто князя Володимира: забудовники біля воріт. На чиєму боці буде Феміда?
Місто князя Володимира: забудовники біля воріт. На чиєму боці буде Феміда? Мегаполіс
Вчора, 07:15
У школах будуть сонячні батереї
Міністерство освіти і науки України вимагає від закладів освіти терміново встановити сонячні та вітрові електростанції
11 липня, 01:06
РФ поспішає, аби за літню наступальну кампанію нарешті повністю окупувати Донецьку та Луганську області
РФ одночасно атакує на чотирьох напрямках: військовий експерт розкрив плани ворога
14 липня, 17:41
Джеймс Хеккер заявив, що потрібен час, щоб мати можливість ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу
Україна отримає перевагу, коли прибудуть F-16? Командувач Повітряних сил США зробив шокуючу заяву
22 липня, 17:45
Олег Гоцуляк та Дана Кузь планують одружитися
Відомий український актор зробив пропозицію своїй дівчині: щемливе відео
31 липня, 09:43
У ніч на 30 липня СБУ атакувала російську нафтобазу у Курській області – Генштаб
У ніч на 30 липня СБУ атакувала російську нафтобазу у Курській області – Генштаб
30 липня, 17:55
На Білгородщині аварійні відключення світла
Тривожна ніч у РФ: дрони атакували чотири області, Білгородщина без світла
Сьогодні, 08:26

Політика

Зеленський підписав закон про поновлення військових у званні
Зеленський підписав закон про поновлення військових у званні
Володимир Зеленський розповів про проєкт «Армія+»
Володимир Зеленський розповів про проєкт «Армія+»
Коли ТЦК почнуть штрафувати за неоновлення даних? Нардеп Федієнко зробив заяву
Коли ТЦК почнуть штрафувати за неоновлення даних? Нардеп Федієнко зробив заяву
Польща назвала умову відкриття кордону з Білоруссю
Польща назвала умову відкриття кордону з Білоруссю
Відстрочка для «обмежено придатних» до 25 років: у Раді з'явився законопроєкт
Відстрочка для «обмежено придатних» до 25 років: у Раді з'явився законопроєкт
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
49K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
36K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Бої у Курській області: Путін через добу відреагував
16K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
13K
Норвегія змінила соцвиплати для українських біженців: скільки грошей можна отримати

Новини

Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Сьогодні, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Сьогодні, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua