Володимир Зеленський розповів про проєкт «Армія+»

Сьогодні Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським

Україна готує запуск додатка «Армія+», який спростить повсякденні завдання для командирів Сил оборони України. Про це у своєму вечірньому зверненні наприкінці 896-го дня війни заявив президент України Володимир Зеленський.

«Передусім ми готуємо запуск «Армії+» – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо», – йдеться у зверненні.

Сьогодні, 7 серпня, Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Також провів нараду з міністром оборони Умєровим щодо ракетної програми.

«Також сьогодні з урядовцями ми обговорили кілька напрямків нової соціальної підтримки наших людей. Такої підтримки, яка дає можливості і для нового бізнесу в Україні, нових робочих місць, і щодо підтримки сімей. Ми повинні пам’ятати, що вже зараз, захищаючи нашу державу, ми визначаємо, яким буде життя в Україні після цієї війни», – сказав президент.

Нагадаємо, що 8 серпня 2024 року вийде застосунок «Армія+», який зніме навантаження паперами з військових. Міноборони заявило: «Ми зробимо крок у трансформації українського війська в армію майбутнього. Без жодних компромісів та поступок у цифровізації нашої оборони. Щоб наші захисники займались службою, а не паперами».