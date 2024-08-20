Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Професійна адаптація, перекваліфікація та нова освіта: як «Метінвест» інвестує у розвиток ветеранів

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Професійна адаптація, перекваліфікація та нова освіта: як «Метінвест» інвестує у розвиток ветеранів
У «Метінвесті» діє програма професійної адаптації колишніх військових, а для поновлення професійних знань і навичок діє програма наставництва
фото: metinvestholding.com

«Метінвест» Ахметова запровадив програми з професійної адаптації та перекваліфікації ветеранів

До початку великої війни у Групі «Метінвест» працювало 110 тис. людей, тепер їх 60 тис. Кадровий дефіцит відчутний. Найчутливіша ж тема для компанії – мобілізація: країну захищають близько 8 тис. працівників. Водночас, до роботи вже стало майже 1 000 ветеранів війни, серед яких як ветерани АТО, так і повномасштабної війни. Тому компанія розробила комплексні програми підтримки ветеранів: вони включають психологічну та фізичну реабілітацію, а також професійний розвиток для ветеранів, які до цього прагнуть. 

«Нашу роботу з ветеранами будуємо на принципах відповідальності, системності та внутрішньої справедливості. Компанія прагне застосувати єдиний підхід до систем мотивації для всіх працівників, щоб об’єднати, а не розмежовувати колективи», – каже Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест».

У компанії провели опитування цільової групи: понад 50% внутрішніх респондентів висловило бажання пройти навчання чи перекваліфікацію. Тому компанія надає можливість безплатного перенавчання ветеранам: перекваліфікація доступна майже за всіма робітничими професіями, а підготовку 85% спеціальностей проводять прямо на виробництві. Також ветеранам пропонують пільгові умови вступу до першого недержавного університету «Метінвест Політехніка». Крім того, у «Метінвесті» діє програма професійної адаптації колишніх військових, а для поновлення професійних знань і навичок діє програма наставництва.

«Ми готові працевлаштувати тисячі ветеранів із ринку праці. У «Метінвесті» відкрито 4 тисячі вакансій за інженерно-технічними спеціальностями. Опанувати нову професію можна за 3-6 місяців і більше, залежно від бажаної кваліфікації», – ділиться досвідом Тетяна Петрук.

Велику увагу у компанії приділяють реабілітації: ті, хто пройшов бойові дії, мають травми, які потребують тривалого та дорогого лікування. Психологічні травми, посттравматичні стресові розлади, депресія потребують комплексного підходу психологів та терапевтів, що оперують сучасними методами психологічної підтримки.

Понад 100 осіб, які потребували протезування, вже взяли участь у спільній програмі «Метінвесту» та Protez Hub. Також компанія стала одним з організаторів проведення понад 30 реконструктивних операцій на обличчі та шиї для поранених на війні захисників. А для психологічної реабілітації «Метінвест» розробив партнерську програму з центром психологічної допомоги, який залучив до свого штату професійних військових психологів і працює з сім’ями ветеранів або військовослужбовців.

Нагадаємо, група «Метінвест» Ріната Ахметова ввійшла до п'ятірки «Найкращих роботодавців України 2024», та перемогла у спеціальній номінації «Найкраща програма з адаптації ветеранів». Ветеранські програми запускаються у компанії ще під час мобілізації співробітників, а коли ветерани повертаються до роботи, компанія працює не лише з ними, а й з їхніми родинами.

Читайте також: То хто ж зриває мобілізацію? Сім полковників ТЦК одягнули мундир підозрюваних
Теги: Україна навчання мобілізація війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ФСБ вербує у соцмережах неповнолітніх українців
ФСБ шукає зрадників новими методами. Як протидіє СБУ
24 липня, 17:34
Новий підхід ЗСУ розхитує оборону Росії та показує слабкі сторони Путіна
ЗСУ у Курську. Доказ смерті путінської держави
8 серпня, 09:15
Місто Суджа в Курській області майже повністю зруйноване
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського Тема тижня
9 серпня, 19:56
Влаштувалася на роботу, отримала службове житло, приватизувала, звільнилася…
Квартира «на шару» у Києві. Неймовірні історії успіху двірників Розслідування
15 серпня, 08:00
Офіційна карта повітряних тривог ukrainealarm.com
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Сьогодні, 06:11
Окупант заробив на війні шість мільйонів рублів
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21 липня, 20:13
Марченко повідомив, що без оподаткування митними платежами імпортовано 51,5 млн посилок
Міжнародні посилки обходитимуться українцям дорожче? Міністр фінансів зробив заяву
30 липня, 13:41
Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% склала 234,03 грн. за кг, що на 10,73 грн. більше (+4,6%) порівняно до попереднього місяця
В Україні різко зросли ціни на молочні продукти: скільки коштують наразі
5 серпня, 18:39
Прикордонники отримуватимуть в електроному вигляді інформацію з різних систем та реєстрів для перевірки даних українців
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
9 серпня, 15:20

Події в Україні

МОЗ оголосив повний склад Ради з відновлення «Охматдиту»
МОЗ оголосив повний склад Ради з відновлення «Охматдиту»
Професійна адаптація, перекваліфікація та нова освіта: як «Метінвест» інвестує у розвиток ветеранів
Професійна адаптація, перекваліфікація та нова освіта: як «Метінвест» інвестує у розвиток ветеранів
Рятувальники назвали кількість людей, що загинули від російських мін в Україні
Рятувальники назвали кількість людей, що загинули від російських мін в Україні
На Черкащині Свято-Миколаївська парафія вийшла зі складу Московського патріархату
На Черкащині Свято-Миколаївська парафія вийшла зі складу Московського патріархату
Американський генерал пояснив, чому підрив Кримського мосту неминучий
Американський генерал пояснив, чому підрив Кримського мосту неминучий
«Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні
«Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Чия Курщина? Професор Гриценко продемонстрував російську карту, якій 150 років
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
33K
«Німці все бачать». Доброволець Євген Лешан про лікування у ФРН і зміни у ставленні до українців
17K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
16K
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Вчора, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua