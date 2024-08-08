Чи тікали родичі чиновників КМДА від мобілізації за кордон? Правозахисниця спіймала омбудсмена Лубінця на маніпуляціях

Філіпішина заявила, що люди, які виїжджають з дітьми через кордон, проходять певні перевірки на наявність підстав для виїзду

Начальник Служби у справах дітей та сім’ї КМДА підтвердив, що його 18-річний син супроводжував за кордон дітей-сиріт в березні 2022 року. Але хлопець повернувся в Україну

Усі люди, які виїжджають з дітьми-сиротами через пункти пропуску державного кордону, проходять перевірки на наявність підстав для виїзду. Тому неможливо «нелегально» покинути Україну. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила аналітикиня Української Гельсінської спілки Аксана Філіпішина, коментуючи звинувачення омбудсмена Дмитра Лубінця в адресу київським посадовцям, які відправляли своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт.

3 липня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що київські посадовці відправляли своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. Таким чином чоловіки тікали за кордон. Однак Аксана Філіпішина спростовує цю інформацію:

«Всі люди з дітьми виїжджають легальним шляхом через пункти пропуску державного кордону, проходять певні перевірки на наявність підстав для виїзду. Вони ж не стежинами це роблять. Тобто що значить «нелегально» виїхали, як стверджує омбудсмен? Та й взагалі такі викриття не стосуються його мандата, який полягає в захисті прав і свобод людини».

Аксана Філіпішина зауважила, що омбудсмен маючи підозри щодо незаконного виїзду за кордон, мав би повідомити про це правоохоронні органи, «а не робити це головною новиною в контексті евакуації українських дітей і додержання їхніх прав та ще й розголошувати персональні дані людей».

Правозахисниця пригадала, що під час Саміту миру у Швейцарії омбудсмен також дозволив собі розповсюдити персональні дані колишньої військовополоненої, яка була повернута під час останнього обміну:

«Так само був медійний скандал, коли омбудсмену довелося потім вибачатися і пояснювати, що то він помилився і не ту історію чи не ту полонену мав на увазі. Але людині тепер з тим жити. І от за кілька тижнів історія із розголошенням персональних даних від головного їх захисника повторюється. Жодних правових наслідків за такі безвідповідальні дії для омбудсмена не настало».

Аксана Філіпішина зазначила, що на місці київських посадовців також би просила рідних, щоб супроводжувати дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за кордон. Тому, за її словами, Лубінець мав би бути обережним в таких звинуваченнях.

«На початку вторгнення Київ абсолютно спорожнів, магазини навіть не працювали. Можливо, в умовах, коли треба було терміново вивозити сиріт, я б на місці керівника закладу чи органу влади впросила про допомогу і сина, і брата, і невістку, аби вони виручили. І люди приймали рішення на свій страх і ризик. Тому я б зараз на місці людей, які наділені певними владними повноваженнями, була б обережна в таких категоричних заявах та звинуваченнях. Тут має бути врахований баланс між діями дорослих та правами і інтересами дитини», – сказала правозахисниця.

Аналітикиня додала, що начальник Служби у справах дітей та сім’ї КМДА Валерій Танцюра заперечив участь у схемах ухилення від мобілізації:

«Начальник Служби у справах дітей та сім’ї КМДА Валерій Танцюра підтвердив, що його син, якому на той момент було 18 років, супроводжував за кордон дітей-сиріт в березні 2022 року. Але чиновник заперечує участь у схемах ухилення від мобілізації (до того ж його син зараз в Україні) та вимагає від омбудсмена спростувань. Танцюра також зауважив, що його інший – старший – син перебуває у війську на передовій».

Аксана Філіпішина не вірить, що наразі діють такі схеми в Україні, адже понад 90% тих, хто супроводжує дітей при виїзді за кордон – жінки, які працюють в притулках, інтернатах.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що київські посадовці відправляли своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. Однак таким чином чоловіки тікали за кордон. За словами Лубінця, після того, як чоловіки опинилися за межами країни, всі вони звільнилися зі своїх посад.

Згодом стало відомо, що за заявою Офісу омбудсмена про незаконний виїзд за кордон родичів керівництва Служби у справах дітей розпочато розслідування.

Опісля Служба у справах дітей та сім’ї КМДА заявила, що інформація про відправлення київськими посадовцями своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами.