«Енергоатом» має вивести в ремонт два енергоблоки АЕС

Ремонт ще одного енергоблоку, ймовірно, буде у 2025 році

Компанія «Енергоатом» змогла скоротити тривалість ремонтів більше, ніж на 40 днів

НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону. Про це «Інтерфакс-Україна» повідомив виконувач обов'язків голови правління компанії Петро Котін.

«Нам залишилося ще два енергоблоки відремонтувати цього року, які будуть в енергосистемі до листопада, і ми працюватимемо в ОЗП усіма дев'ятьма блоками, як і анонсували раніше», – сказав Котін.

Компанія «Енергоатом» змогла скоротити тривалість ремонтів більше, ніж на 40 днів. Це для того, щоб швидше повернути блоки в мережу.

Петро Котін зауважив, що НАЕК «Енергоатом» після російської окупації Запорізької АЕС має у своєму розпорядженні три АЕС: Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську загальною потужністю дев'ять енергоблоків 7,8 ГВт.

Компанія зазначає, що ремонт ще одного з енергоблоків, окрім зазначених двох, ймовірно, буде перенесено на наступний рік.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу.

Зазначимо, що українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків.

Як повідомлялося, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.