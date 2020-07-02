Зеленський подав до Ради законопроєкт про відставку голови НБУ



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Яків Смолій подав у відставку з посади голови Нацбанку 1 липня через політичний тиск

Законопроєкт №3772 зареєстрований у парламенті і відправлений на розгляд 2 липня

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєкт №3772 зареєстрований у парламенті і відправлений на розгляд 2 липня.

Спочатку його повинен розглянути профільний комітет, який очолює нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев, після цього питання звільнення Якова Смолія буде винесено на розгляд до парламентської зали.

Гетманцев допускає, що Верховна Рада буде голосувати за відставку голови НБУ 3 липня. За його словами, у парламенті набереться достатньо голосів для відставки.

Нагадаємо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

У той же день посли країн «Великої сімки» (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації.

Також голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що питання відставки Якова Смолія з посади глави Національного банку буде розглядатися на засіданні фракції «Слуги народу».

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.