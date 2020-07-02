  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Посли G7 відреагували на відставку Смолія

    • Розсилка
    Голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск - Посли G7 відреагували на відставку Смолія
    Голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск

    Посли G7 заявили, що незалежність Нацбанку є фундаментальним досягненням для України

    Посли країн «Великої сімки» (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації.

    Про це йдеться в заяві послів G7 в twitter.

    Посли G7 заявили, що незалежність Нацбанку сприяла зростанню та врятувала збанкрутілий банківський сектор.

    «Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку», - йдеться в короткій заяві.

    Нагадаємо, 1 липня Яків Смолій, який очолює НБУ з березня 2018 року, повідомив, що написав та подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

    Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

    Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

    Правління НБУ закликало президента, уряд та політиків «ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та законом України Про Національний банк України».

    Національний банк незалежність звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ