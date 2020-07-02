У МВФ прокоментували відставку Смолія



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Яків Смолій оголосив 1 липня про відставку з посади голови НБУ

Україна повинна зберегти незалежність центрального банку, - вважають у Фонді

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прокоментував заяву про відставку голови Національного банку України Якова Смолія. Про це повідомляє Reuters.

У Фонді вважають, що Україна повинна зберегти незалежність центрального банку.

У МВФ заявили, що країна домоглася істотних успіхів у досягненні стабільності цін і це говорить про те, що незалежний центральний банк є ключовим елементом сучасної макроекономічної політики.

«Ось чому незалежність НБУ знаходиться в центрі програми для України, підтримуваної Фондом, і чому вона повинна підтримуватися при новому голові», - повідомляє МВФ.

Нагадаємо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

У той же день посли країн «Великої сімки» (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації.

Також голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що питання відставки Якова Смолія з посади глави Національного банку буде розглядатися на засіданні фракції «Слуги народу».

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