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    Економіка та фінанси

    Зеленський спростував чутки про дефолт в Україні

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    Зеленський спростував чутки про дефолт в Україні

    Зеленський заявив, що інформація про нібито запланований дефолт не має нічого спільного з його офіційною позицією.

    Президент України Володимир Зеленський назвав чутками інформацію про нібито запланований економічний дефолт в Україні.

    Про це він заявив під час зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом в Брюсселі, повідомляє пресслужба президента.

    Лідер України заявив, що інформація про нібито запланований дефолт не має нічого спільного з його офіційною позицією.

    «Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією», - сказав Зеленський.

    Раніше в інтерв'ю британському виданню Financial Times Коломойський заявив, що новий президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати приклад Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом.

    Натомість прем’єр Володимир Гройсман вважає, що дефолт поверне країну у «буремні» 90-ті.

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