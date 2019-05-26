  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт в Україні

    • Розсилка
    Коломойський нагадав: Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? ... І що, вони реструктурували це - Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт в Україні
    Коломойський нагадав: Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? ... І що, вони реструктурували це

    На мою думку, ми повинні ставитися до наших кредиторів так само, як Греція. Це приклад для України, - олігарх

    Новий президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати прикладу Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом. Таку точку зору висловив український бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю Financial Times під заголовком «Український олігарх закликає Володимира Зеленського оголосити дефолт за боргами».

    «На мою думку, ми повинні ставитися до наших кредиторів так само, як Греція. Це приклад для України», - сказав Коломойський.

    Так, в 2015 році Афіни зіткнулися з кредиторами і стали першою розвиненою країною, яка не виплатила кредит МВФ, хоча і тимчасово.

    Україні потрібні кредити МВФ для обслуговування зовнішнього боргу, який становить близько 60% валового внутрішнього продукту країни, пише видання. З огляду на, що виплати досягнуть максимуму в цьому і наступному році, Коломойський також припустив, що Україні нічого боятися, якщо вона не виконає своїх зобов'язань.

    «Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? ... І що, вони реструктурували це. Все в порядку», - додав Коломойський.

    Читайте також
    Ігор Коломойський Володимир Зеленський президент дефолт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ