Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт в Україні



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Коломойський нагадав: Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? ... І що, вони реструктурували це

На мою думку, ми повинні ставитися до наших кредиторів так само, як Греція. Це приклад для України, - олігарх

Новий президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати прикладу Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом. Таку точку зору висловив український бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю Financial Times під заголовком «Український олігарх закликає Володимира Зеленського оголосити дефолт за боргами».

«На мою думку, ми повинні ставитися до наших кредиторів так само, як Греція. Це приклад для України», - сказав Коломойський.

Так, в 2015 році Афіни зіткнулися з кредиторами і стали першою розвиненою країною, яка не виплатила кредит МВФ, хоча і тимчасово.

Україні потрібні кредити МВФ для обслуговування зовнішнього боргу, який становить близько 60% валового внутрішнього продукту країни, пише видання. З огляду на, що виплати досягнуть максимуму в цьому і наступному році, Коломойський також припустив, що Україні нічого боятися, якщо вона не виконає своїх зобов'язань.

«Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? ... І що, вони реструктурували це. Все в порядку», - додав Коломойський.