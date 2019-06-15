В Адміністрації президента констатували провал судової реформи



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Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи

В Адміністрації президента занепокоєні ситуацією, що складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема «реформованими») рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції та закону.

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, повідомляється на сайті президента.

«Ухвалення таких (що не ґрунтуються на вимогах Конституції та законів України — ред.) рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка й так не є високою. Вважаємо, що наявність низки подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи, яка відбувалася під контролем Адміністрації колишнього президента України», - йдеться у заяві.

У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної «судової реформи» та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади, заявляє Рябошапка.

Також він додав, що в Адміністрації також очікують «швидкої та принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення».

Як повідомляв «Главком», звільнений Зеленським член Вищої ради правосуддя подав на нього до суду.