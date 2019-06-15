Зеленський привітав Трампа з днем народження
Президент України побажав Дональду Трампу «продовжувати змушувати Землю обертатися»
Президент США Дональд Трамп 14 червня святкував свій 73-й день народження. Його, зокрема, привітав український колега Володимир Зеленський.
«З днем народження, пане президенте! Продовжуйте змушувати Землю обертатися», - написав у Twitter англійською президент України Володимир Зеленський і відмітив у повідомленні Трампа.
Happy B-day, Mr.President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 14 июня 2019 г.
Білий Дім привітав Трампа коротким повідомленням у Twitter: «З Днем народження, президенте!».
Happy Birthday, President @realDonaldTrump! pic.twitter.com/rFfcqxcBJ9— The White House (@WhiteHouse) 14 июня 2019 г.
Білий Дім також привітав американців з Днем прапора. Саме 14 червня 1777 року Конгрес затвердив офіційний прапор Сполучених Штатів. У Twitter виставили фото, на якому Трамп обнімає американський прапор.
14 июня 2019 г.
Нагадаємо, візит президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, які мають відбутися 21 липня.