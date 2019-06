Зеленський привітав Трампа з днем народження

Президент України побажав Дональду Трампу «продовжувати змушувати Землю обертатися»

Президент США Дональд Трамп 14 червня святкував свій 73-й день народження. Його, зокрема, привітав український колега Володимир Зеленський.

«З днем народження, пане президенте! Продовжуйте змушувати Землю обертатися», - написав у Twitter англійською президент України Володимир Зеленський і відмітив у повідомленні Трампа.

Happy B-day, Mr.President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go!