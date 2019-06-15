Зеленський привітав Трампа з днем народження



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14 червня Дональду Трампу виповнилося 73 роки

Президент України побажав Дональду Трампу «продовжувати змушувати Землю обертатися»

Президент США Дональд Трамп 14 червня святкував свій 73-й день народження. Його, зокрема, привітав український колега Володимир Зеленський.

«З днем народження, пане президенте! Продовжуйте змушувати Землю обертатися», - написав у Twitter англійською президент України Володимир Зеленський і відмітив у повідомленні Трампа.

Happy B-day, Mr.President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 14 июня 2019 г.

Білий Дім привітав Трампа коротким повідомленням у Twitter: «З Днем народження, президенте!».

Білий Дім також привітав американців з Днем прапора. Саме 14 червня 1777 року Конгрес затвердив офіційний прапор Сполучених Штатів. У Twitter виставили фото, на якому Трамп обнімає американський прапор.

Нагадаємо, візит президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, які мають відбутися 21 липня.