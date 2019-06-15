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    Зеленський привітав Трампа з днем народження

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    14 червня Дональду Трампу виповнилося 73 роки - Зеленський привітав Трампа з днем народження
    14 червня Дональду Трампу виповнилося 73 роки

    Президент України побажав Дональду Трампу «продовжувати змушувати Землю обертатися»

    Президент США Дональд Трамп 14 червня святкував свій 73-й день народження. Його, зокрема, привітав український колега Володимир Зеленський.

    «З днем народження, пане президенте! Продовжуйте змушувати Землю обертатися», - написав у Twitter англійською президент України Володимир Зеленський і відмітив у повідомленні Трампа.

    Білий Дім привітав Трампа коротким повідомленням у Twitter: «З Днем народження, президенте!».

    Білий Дім також привітав американців з Днем прапора. Саме 14 червня 1777 року Конгрес затвердив офіційний прапор Сполучених Штатів. У Twitter виставили фото, на якому Трамп обнімає американський прапор.

    Нагадаємо, візит президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, які мають відбутися 21 липня.

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