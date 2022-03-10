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    Економіка та фінанси

    МВФ схвалив надання Україні $1,4 млрд

    Установа надасть екстрену фінансову підтримку - МВФ схвалив надання Україні $1,4 млрд
    Установа надасть екстрену фінансову підтримку
    фото з відкритих джерел

    Мета – пом’якшити економічний вплив війни

    Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд. про це йдеться на сайті МВФ.

    Відповідне рішення ухвалила виконавча рада МВФ. В установі також наголосили, що рішуче підтримують народ України.

    Міжнародний валютний фонд схвалив виплату $1,4 млрд у рамках інструменту швидкого фінансування. Мета – пом’якшити економічний вплив війни в Україні.

    «Війна в Україні призвела до смертей та страждань. Перспективи – надзвичайно невизначені, економічні наслідки – дуже серйозні», – мовиться у заяві Фонду.

    Тому МВФ надає важливу підтримку нашій державі, щоб у короткостроковій перспективі підтримати її.

    Директорка Фонду Кристаліна Георгієва зазначила також таке: «Реакція української влади на надзвичайні ситуації була вражаючою».

    Вона похвалила фінансові заходи, які втримали економічну ситуацію в Україні стабільною, а також зауважила, що наша країна виконала всі боргові зобов'язання.

    Як повідомлялося, МВФ розгляне екстрене фінансування України на $1,4 млрд. Саме це рішення було ухвалене напередодні.

    Нагадаємо, вчора стало відомо, що МВФ змінив фокус дискусії з Україною.

    Раніше МВФ заявив, що війна в Україні серйозно вплине на світову економіку.

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    Теги: МВФ війна надзвичайні ситуації фінансування
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    МВФ схвалив надання Україні $1,4 млрд