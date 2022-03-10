МВФ схвалив надання Україні $1,4 млрд

Мета – пом’якшити економічний вплив війни

Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд. про це йдеться на сайті МВФ.

Відповідне рішення ухвалила виконавча рада МВФ. В установі також наголосили, що рішуче підтримують народ України.

Міжнародний валютний фонд схвалив виплату $1,4 млрд у рамках інструменту швидкого фінансування. Мета – пом’якшити економічний вплив війни в Україні.

«Війна в Україні призвела до смертей та страждань. Перспективи – надзвичайно невизначені, економічні наслідки – дуже серйозні», – мовиться у заяві Фонду.

Тому МВФ надає важливу підтримку нашій державі, щоб у короткостроковій перспективі підтримати її.

Директорка Фонду Кристаліна Георгієва зазначила також таке: «Реакція української влади на надзвичайні ситуації була вражаючою».

Вона похвалила фінансові заходи, які втримали економічну ситуацію в Україні стабільною, а також зауважила, що наша країна виконала всі боргові зобов'язання.

Як повідомлялося, МВФ розгляне екстрене фінансування України на $1,4 млрд. Саме це рішення було ухвалене напередодні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що МВФ змінив фокус дискусії з Україною.

Раніше МВФ заявив, що війна в Україні серйозно вплине на світову економіку.