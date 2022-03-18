ЗСУ знищили російський «Бук» на Чернігівщині
Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів
Українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс «Бук» окупантів на Чернігівщині. Про це оперативне командування «Північ» повідомило у Facebook.
«А ми, тим часом, продовжуємо нашу рубрику «Було-стало». На черзі – ЗРК «Бук» армії окупанта», – говориться у повідомлені.
Зазначається, що ворожу техніку захисники помітили у лісах Чернігівської області.
Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.
Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога.
Раніше, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.
Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.