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    Події в Україні

    ЗСУ знищили російський «Бук» на Чернігівщині

    ЗСУ знищили російський «Бук» на Чернігівщині
    фото: Оперативне командування «Північ»

    Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів

    Українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс «Бук» окупантів на Чернігівщині. Про це оперативне командування «Північ» повідомило у Facebook.

    «А ми, тим часом, продовжуємо нашу рубрику «Було-стало». На черзі – ЗРК «Бук» армії окупанта», – говориться у повідомлені.

    Зазначається, що ворожу техніку захисники помітили у лісах Чернігівської області.

    Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.

    Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога.

    Раніше, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.

    Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Бук військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили російський «Бук» на Чернігівщині