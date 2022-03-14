Світовий банк виділить Україні ще $200 млн

Загальна сума мобілізованої Світовим банком підтримки для України наразі становить понад $925 млн

Світовий банк оголосив про виділення майже $200 млн додаткового та перепрограмованого фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення. Про це йдеться у повідомленні банку 14 березня, пише Інтерфакс-Україна

«Фінансування підтримуватиме основні соціальні послуги; загальна сума мобілізованої Світовим банком підтримки для України наразі становить понад $925 млн», – зазначається у релізі.

Світовий банк нагадав, що із цієї суми $350 млн вже було виплачено Україні, а загалом це фінансування є частиною пакету підтримки у розмірі $3 млрд, який Група Світового банку раніше оголосила для України на найближчі місяці.

У повідомленні також зазначається, що в рамках зусиль з мобілізації коштів Австрія внесла 10 млн євро до багатостороннього трастового фонду (MDTF), створеного Світовим банком для полегшення спрямування грантових ресурсів від донорів до України. Це збільшує поточну загальну суму цього фонду до $145 млн.

«Війна, що триває, як і раніше, призводить до важких людських жертв і створює дефіцит фінансування, який ставить під загрозу здатність вразливих груп людей в Україні задовольняти основні потреби», — наводяться в релізі слова президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

Нагадаємо, ООН виділить Україні ще $40 млн із Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд.