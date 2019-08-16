Колишнього бізнес-партнера Тарути посадили в Росії на дев'ять років



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Також Мкртчан має заплатити штраф в сумі 900 тисяч рублів, і з нього стягнули 199 млрд рублів на користь потерпілих

Слідство і суд встановили, що Мкртчан організував розкрадання кредитних коштів «Зовнішекономбанку», виділених для розвитку корпорації, на суму понад 1 млрд рублів

Московський міський суд засудив директора української металургійної корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Олега Мкртчана (колишній бізнес-партнер Сергія Тарути. - Ред.) до дев’яти років колонії загального режиму, визнавши винним в розкраданні понад 1 млрд рублів у «Зовнішекономбанку».

Також Мкртчан має заплатити штраф в сумі 900 тисяч рублів, і з нього стягнули 199 млрд рублів на користь потерпілих, повідомляє Интерфакс.

Зазначається, що процес над Мкртчаном був закритим, оскільки в справі були документи з грифом «секретно». Тому суддя Олег Музиченко оголосив тільки резолютивну частину вироку. Бізнесмена визнали винним в шахрайстві в особливо великому розмірі.

Слідство і суд встановили, що Мкртчан організував розкрадання кредитних коштів «Зовнішекономбанку», виділених для розвитку корпорації, на суму понад 1 млрд рублів.

Мосміськсуд також задовольнив цивільний позов потерпілої сторони - некомерційної організації «Фонд промислових активів» (стала потерпілою стороною в слідстві переуступки прав) на суму понад 199 млрд рублів.

За словами судді, до виконання вироку під арештом залишиться майно Мкртчана, в тому числі автомобіль, а також грошові кошти в сумі 1,5 млн рублів, понад 40 тисяч доларів, 14 тисяч євро.

Захист має намір оскаржити вирок.

Як нагадав у Facebook журналіст Денис Казанський, після Майдану Мкртчан відмовився від українського громадянства, отримав паспорт РФ і переїхав жити до Москви.

До слова, Дніпровський металургійний комбінат, що входить до складу групи ІСД, опинився під загрозою зупинки. Оборотні кошти підприємства були виведені в офшор, а Господарський суд Дніпропетровської області ініціював банкрутство комбінату.