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    Поліція взялася за незаконне будівництво на території заповідного лісу в Бучі

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    <span lang="UK">Ірпінський забудовник Антон Мирончук веде незаконне будівництво</span> - Поліція взялася за незаконне будівництво на території заповідного лісу в Бучі
    Ірпінський забудовник Антон Мирончук веде незаконне будівництво

    Скандальний ірпінський забудовник, попри заборону, веде будівництво на території лісу в Бучі

    У Бучі на території заповідного лісу триває незаконне будівництво, яке здійснює компанія найбільшого ірпінського забудовника Антона Мирончука. Про це повідомила Ольга Василевська-Смаглюк, обрана народним депутатом від «Слуги народу» по 96-му мажоритарному округу.

    «В ці хвилини поліція, в тому числі начальник слідства Ірпінського відділу, виїхали на об’єкт. Там триває незаконне будівництво Антоном Мирончуком на землі, взятій в оренду в дружини Сергія Ареф’єва. Попри внесення ділянки до реєстру обтяжень», - написала вона на своїй сторінці у Facebook. 

    Василевська-Смаглюк офіційно запросила державного виконавця по цій справі Василя Дихнича приїхати і скласти акт про порушення разом із поліцією, щоб внести відомості в ЄРДР. 

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    Як відомо, Мирончук - найбільший ірпінський забудовник. З діяльністю його компанії «Орлан інцест» пов’язані найбільші будівельні афери, скандали й протистояння з громадськістю в Ірпені.

    Мирончук є бізнес-партнером колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка.

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    будівництво Київщина Буча поліція Ольга Василевська-Смаглюк
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