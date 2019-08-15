Поліція взялася за незаконне будівництво на території заповідного лісу в Бучі



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Ірпінський забудовник Антон Мирончук веде незаконне будівництво

Скандальний ірпінський забудовник, попри заборону, веде будівництво на території лісу в Бучі

У Бучі на території заповідного лісу триває незаконне будівництво, яке здійснює компанія найбільшого ірпінського забудовника Антона Мирончука. Про це повідомила Ольга Василевська-Смаглюк, обрана народним депутатом від «Слуги народу» по 96-му мажоритарному округу.

«В ці хвилини поліція, в тому числі начальник слідства Ірпінського відділу, виїхали на об’єкт. Там триває незаконне будівництво Антоном Мирончуком на землі, взятій в оренду в дружини Сергія Ареф’єва. Попри внесення ділянки до реєстру обтяжень», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Василевська-Смаглюк офіційно запросила державного виконавця по цій справі Василя Дихнича приїхати і скласти акт про порушення разом із поліцією, щоб внести відомості в ЄРДР.

Як відомо, Мирончук - найбільший ірпінський забудовник. З діяльністю його компанії «Орлан інцест» пов’язані найбільші будівельні афери, скандали й протистояння з громадськістю в Ірпені.

Мирончук є бізнес-партнером колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка.