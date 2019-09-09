Зеленському запропонували почати з Коломойського



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Як зазначає експерт Сергій Куюн, зокрема, «Укрнафта», оперативне управління якої зберігає за собою Коломойський має статус найбільшого боржника держбюджету

Подальші трансформації так званої групи «Приват» олігарха Ігоря Коломойського будуть найкращим маркером змін у країні. А готовність команди нового президента Володимира Зеленського слідувати сінгапурському підходу, що передбачав починати боротьбу з корупцією зі своїх друзів, стануть зрозумілі досить скоро. Про це у статті «Група «Приват»: будемо жити по-новому?» для «Дзеркала тижня» говорить директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Автор зазначає, що позиції групи «Приват» у паливно-енергетичній галузі з приходом Володимира Зеленського на посаду президента зміцніли, а доходи - зросли. Він також наводить напрямки діяльності групи, в яких існують виклики для нової влади.

Зокрема, «Укрнафта», оперативне управління якої зберігає за собою Коломойський має статус найбільшого боржника державного бюджету.

«У серпні 2014-го, у розпал військових дій у Донбасі, «Укрнафта» несподівано припинила вносити рентну плату за видобуток нафти і газу - близько 1 млрд грн в місяць. До літа 2015 р борг досяг 8 млрд грн. Паралельно з березня по липень 2015 го з «Укрнафти» на структури «Привату» було виведено до 20 млрд грн», - нагадує автор, додаючи, що сьогодні сума боргу вже перевищує 32 млрд грн, а для його погашення з урахуванням виникаючих податкових зобов'язань необхідно близько 40 млрд грн.

У частині роздрібного продажу нафтопродуктів, Куюн вказує на схему з регулярною зміною юросіб мережі АЗС групи, яка є найбільшою в країні.

«Є думка, що метушня з ротацією переслідує дві мети: відхід від сплати податків та уникнення переслідування Антимонопольного комітету України (АМКУ), адже мова йде про узгоджені цінових діях значної частини підприємств, до того ж займають в окремих областях колективне домінуюче становище», - пише автор, нагадуючи, що одне з розслідувань АМКУ так і не було завершено, а одна з фірм-фігурантів (ТОВ «Болонья Компані») через суд домоглася заборони на будь-які процесуальні дії з цього розслідування.

Нарешті, Куюн нагадує, що Україні доведеться заплатити за рейдерське захоплення «Укртатнафти» (Кременчуцький НПЗ) більш 140 млн доларів росіянам. «Було б справедливо, щоб ці гроші заплатили «Приват» і Ярославський як основні організатори цього «свята», але щось підказує, що ймовірність такого сценарію мінімальна», - зазначає експерт.

«З приходом Володимира Зеленського для дніпропетровського олігарха настає той незвичний момент, коли робити правильні речі ніхто не заважає. Чи готовий він до паритетного і справедливого управління підприємствами з державною участю? Чи готовий до погашення боргів перед держкомпаніями і держбюджетом? Чи будуть інвестиції в численні заводи, що іржавіють, в нафтопереробній, металургійній і хімічній галузях? Чим займуться «багнети» Коломойського в парламенті, які очолили найважливіші комітети? І стратегія, і ставлення до неї нової влади стануть зрозумілі досить скоро. Як і готовність команди Зеленського слідувати заповітам одного відомого сінгапурського реформатора, який запропонував починати боротьбу з корупцією зі своїх друзів», - резюмував Сергій Куюн.