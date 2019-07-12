Нові правила на ринку пального. Експерт пояснив, як тепер працювати фермерам



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Багато пального аграрії закуповують для власних потреб, але використовують не все і тоді відбувається фіктивний продаж пального в інші галузі економіки, - Куюн

Аграріям доведеться звітувати, як вони використовують пальне – Сергій Куюн

Через нові правила на ринку пального, що почали діяти з 1 липня цього року, аграріїв змусять звітувати, як вони використовують пальне. Про це директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За його словами, сьогодні картина така: багато пального аграрії закуповують для власних потреб, але використовують не все і тоді відбувається фіктивний продаж пального в інші галузі економіки.

«Адже пальне всім треба, і кожен намагається його придбати, щоб залишити його на витрати і таким чином занизити прибуток. Продаж такий відбувається через податкові ями, а фізично пальне за готівку потрапляє на нелегальні АЗС. Така схема дуже добре розвинена на півдні України», - говорить експерт і водночас зазначає, що не всі агрохолдинги так працюють. «Наприклад, такі як «Кернел», «Нібулон» та інші уже придбали ліцензії. Видно, що бізнес хоче працювати за правилами», - зауважив Куюн.

Експерт наголосив, що на даний момент встановлення рівнемірів та витратомірів стосується лише тих господарств, що мають термінали для пального об’ємом більше 20 тисяч кубометрів.

«З 1 жовтня 2019 року ця вимога стосуватиметься вже і тих, хто має сховища менше 20 тис. куб, але більше 1 тис. куб. А от з нового 2020 року усі повинні будуть мати дозвільні документи та мати рівнеміри та витратоміри у своїх терміналах», - повідомив Куюн. При цьому він додав, що звіти про рух пального повинні з 1 липня 2019 року подавати абсолютно всі, і маленькі фермери з маленькими сховищами для нафтопродуктів у тому числі.

Куюн впевнений, що нові правила на ринку пального змусять дрібних фермерів орендувати або закупати пальне на ліцензованих складах, бо в структурі навіть великих АЗС утримання власного сховища – це стаття витрат. «Це елемент, який не приносить прибутку. Тому багатьом це буде не по кишені. Виживуть не всі і це нормально», - вважає експерт.

Куюн зауважує, що торгівля пальним та його зберігання – це не торгівля снікерсами. «Треба, щоб було гарне обладнання, треба навчити працівників, врахувати питання безпеки й екології, і не кожен готовий вкладатися у все це», - зазначає експерт.

Куюн вважає, що реформа дасть можливість розвитку ринку. «Замість п’яти, наприклад, маленьких нафтобаз, їхні власники можуть скооперуватися і створити один великий сучасний безпечний термінал. І не треба забувати про екологічне питання. Це поширена світова практика. Якщо, хтось їздив до Туреччини, то, певно, бачив великий морський термінал. Там у черзі стоять за нафтопродуктами бензовози різноманітних марок Shell, BP, Total», - зазначив Куюн.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року для учасників ринку нафтопродуктів запрацювали нові правила. Уряд запровадив «Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним». Так, створюється єдиний реєстр операторів ринку, а також всі сховища мають бути обладнанні рівнемірами та витратомірами.