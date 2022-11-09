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Зерновий коридор: в які країни вирушили судна з українських портів

Надія Клочко
glavcom.ua
Зерновий коридор: в які країни вирушили судна з українських портів
Всього в рамках зернової угоди з українських портів вийшло 435 суден з агропродукцією
фото з відкритих джерел

Україна продовжує відправляти зі своїх портів кораблі з агропродукцією

В рамках «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли три судна з 21,6 тис. тонн олії для країн Азії та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

У відомстві також повідомили, що «зерновим коридором» до українських портів під завантаження рухаються дев’ять суден.

Вчора, 8 листопада, як зазначається у повідомленні Мінінфраструктури, до портів зайшло сім балкерів за українською агропродукцією, серед них балкер Starvos під завантаження 55 тис. пшениці для громадян Ємену, які потерпають від продовольчої кризи.

В Мінінфраструктури розповіли, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 10,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 435 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Також стало відомо, що до транспортування українського збіжжя до Сомалі долучиться Фінляндія. Про це йдеться у пресрелізі фінського Міністерства закордонних справ. 

«Фінляндія збільшить гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольчої допомоги. Ці країни особливо залежать від імпорту зерна з Росії та України, тож наслідки російської агресії сильно б'ють по регіону», – зазначається у повідомленні.

За даними Міністерства закордонних справ Фінляндія буде загалом виділено 15,7 млн євро як гуманітарну допомогу регіону. З них майже 7 млн. євро підуть на підтримку транспортування зерна по лінії Всесвітньої продовольчої програми.

Фінську гуманітарну допомогу надають також Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Фінський Червоний Хрест та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, 2 листопада Росія заявила, що відновлює свою участь у зерновій угоді, яка передбачає постачання українського зерна з портів Чорного моря. У міноборони РФ заявили, що вони «отримали письмові гарантії від України про невикористання зернового коридору для ведення бойових дій». Водночас російський диктатор Володимир Путін пригрозив – Росія вийде з угоди у разі порушення цих гарантій.

Міноборони Росії 29 жовтня заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, вчергове поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України. 

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Теги: порт Міністерство інфраструктури зерно

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