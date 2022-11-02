Путін підтвердив поновлення зернової угоди, але з умовою

Путін дав вказівки міністерству оборони відновити повноцінну участь РФ у «зерновій угоді»

Країна-агресорка Росія відновила свою участь в угоді про експорт українського зерна. Про це заявив президента РФ Володимир Путін. Утім, диктатор посипав новими погрозами: Росія вийде з угоди у разі порушення гарантій.

Путін повідомив, що дав вказівки міністерству оборони відновити повноцінну участь РФ у «зерновій угоді». «Водночас Росія залишає за собою право вийти з цих угод у тому випадку, якщо ці гарантії з боку України будуть порушені», – сказав Путін.

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

2 листопада Росія заявила, що відновлює свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, оскільки отримала необхідні письмові гарантії.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, вчергове поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України.