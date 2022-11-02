Зернова угода відновлена. Росія заявила, що отримала важливі гарантії

РФ повідомляє, що отримала письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти Росії

Росія заявила, що відновлює свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, оскільки отримала необхідні письмові гарантії. Про це повідомило російське міноборони під час брифінгу.

У РФ заявили, що українська сторона офіційно запевнила, що «морський гуманітарний коридор використовуватиметься лише відповідно до положень «Чорноморської ініціативи» та пов'язаного з нею положення про СКЦ».

«Завдяки участі міжнародної організації, а також сприянню Туреччині вдалося отримати необхідні письмові гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених на користь вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти РФ», – зазначили в міноборони.

Як відомо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.

Нагадаємо, ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня.

Представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що на тлі так званих атак безпілотників на Чорноморський флот РФ країна-терористка Росія «буде вимушена вживати власні заходи задля огляду суден», що йдуть через Чорне море.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, вчергове поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України.