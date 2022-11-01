Ображений Путін знову просить про переговори

Російський диктатор вчергове висловив обурення, що Україна не бажає вести переговори

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України. Про це він сказав на пресконференції в Сочі.

Путін наголосив, що «добра воля» Росії щодо переговорів залишається незмінною.

«Ось ми з ними в Стамбулі домовилися, вони взяли потім все викинули в кошик. А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо. Можливо, дозріють якісь необхідні умови, а наша добра воля відома. Вона жодним змінам і сумнівам не підлягає», – сказав він.

Як відомо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.

Нагадаємо, ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня.

Представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що на тлі так званих атак безпілотників на Чорноморський флот РФ країна-терористка Росія «буде вимушена вживати власні заходи задля огляду суден», що йдуть через Чорне море.

Також нагадаємо, що раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України. В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія нібито готова обговорювати із Заходом «реалістичні пропозиції щодо України». у відомстві заявили, що єдиною реалістичною пропозицією з боку Росії має бути негайне припинення війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік.