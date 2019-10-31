ЗМІ: Шабунін отримав доступ до матеріалів слідства у справі «Роттердам+»



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Шабунін заявив, що всі матеріали опубліковані на сайті НАБУ

Голова центру протидії корупції сказав, що згідно з експертизою збиток від дії формули Роттердам+ склав 18,7 млрд. грн - журналісти

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін отримав доступ до матеріалів слідства у справі Роттердам +.

Про це свідчить заява Шабуніна, де він повідомив, що згідно з експертизою збиток від дії формули Роттердам+ склав 18,7 млрд. грн, інформує видання Апостроф.

«Я назву зараз цифри за які той, хто під ними підписався, несе кримінальну відповідальність. Якщо будь-яка цифра тут мною названа неправда, я пропоную опонентам завтра їх розбити. У цій експертизі - збиток, нанесений формулою нам з вами більше ніж на 18 млрд гривень. 18,7 млрд, мені здається. Це те, що зафіксовано в кримінальному провадженні. Щоб ви розуміли, скажімо, 19 млрд гривень - це все, що Україна витрачала на закупівлю ліків проти онкології 25 років. Десь говорили про мільярд гривень, яких не вистачає шахтарям. Друзі, по Роттердам+ у нас з вами вкрали 18 млрд грн», - заявив в ефірі «Свобода Слова Савіка Шустера» Віталій Шабунін.

На питання народного депутата і ексміністра ЖКГ Олексія Кучеренка: «Звідки у вас доступ до матеріалів кримінального провадження?», Віталій Шабунін заявив, що «ці підозри вручені публічно, відбувалися судові засідання по запобіжному заході, де все це було».

Після уточнюючого питання Кучеренка, чи точно там були оприлюднені результати експертизи, Віталій Шабунін підтвердив і заявив, що все опубліковане на сайті НАБУ.

На сьогоднішній день на сайті НАБУ не опубліковано результатів експертиз, а у відкритому доступі є тільки експертиза Київського національного інституту судових експертиз. Однак, згідно з висновками цієї експертизи, формула була економічно обґрунтованою, а питання щодо обсягу завданих формулою збитків знято.

В своєму виступі Віталій Шабунін швидше за все говорить про експертизу, яка була складена в СБУ. Про неї раніше стало відомо з допису адвоката Ірини Одинець.

«Днями писала про те, що прокурор визнав у суді, що САП має на руках експертизу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що не підтверджує збитків від дії формули «Роттердам+». Також ми знаємо, що у них є наукове дослідження Інституту економіки та економічного прогнозування НАН України дослідження, яке теж цих збитків не підтверджує. Але коли детективи вже зневірилися отримати необхідну для звинувачення експертизу, знайшовся експерт Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ - Шаповалов Роман Анатолійович. Всю експертизу він виконав за 12 днів, хоча за інструкцією ця експертиза відноситься до надскладних і на неї відводиться від 60 до 90 днів. Для проведення дослідження експерт отримав матеріали кримінального провадження в 20 томах загальною кількістю 4130 аркушів. За ці 12 днів, робочих днів було 10, тобто, в день він встигав розглядати 413 аркушів. 8 робочих годин на день - значить 51 аркуш на годину. Тобто, якщо експерт не відволікався ні на що, то на один аркуш бухгалтерських документів і складних формул він витрачав трохи більше хвилини А якщо врахувати, що крім ознайомлення зі справою, він повинен був проводити розрахунки, то виходить, що один лист він читав за 30 секунд. У своїй експертизі при підтвердженні збитків він посилається лише на довідку від детектива НАБУ», - написала адвокат.