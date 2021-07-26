Взяв у борг $300 тисяч і зник: заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла знайшли повішеним

Тіло чоловіка знайшли на території Дендропарку Перемоги в місті Одеса

В Одеському парку знайшли мертвим заступника начальника відділу патрульної поліції міста Ізмаїл Івана Митькина. Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

«Нещодавно в соціальних мережах та ЗМІ з’явилася інформація щодо можливих неправомірних дій т.в.о заступника начальника відділу організації несення служби в місті Ізмаїл управління патрульної поліції в Одеській області. Стосовно цих подій було розпочато службове розслідування. Здійснювалися пошукові заходи для встановлення місцеперебування поліцейського», – йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка знайшли на території Дендропарку Перемоги в місті Одеса. Попередня кваліфікація події - самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Раніше місцеве видання «Думская» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що старший лейтенант поліції помер від механічної асфіксії. Коли його знайшли, він сидів під деревом з петлею на шиї, закріпленій на гілці. Зовні все виглядає як суїцид, але поліцейські не виключають, що мало місце вбивство. Це належить з'ясувати експертам.

Митькин зник уранці 24 липня. За даними ЗМІ, незадовго до зникнення він привіз дружину додому до матері, яка мешкає в Одесі, після чого сказав, що повинен піти у справах. З тих пір про його місцезнаходження нічого не було відомо.Також повідомлялося, що Митькин раніше позичив у своїх товаришів по службі близько $300 тис. і нібито не поспішав повертати їм гроші.

Іван Митькин служив у відділі організації несення служби управління патрульної поліції Одеської області в Ізмаїлі з грудня 2019 року. Був одружений, виховував двох синів, один з яких народився кілька місяців тому.