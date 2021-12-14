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    Британія інвестує 11 млн фунтів у декарбонізацію виробництва віскі

    нова енергія
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    Дистиляція віскі відбуватиметься за допомогою зелених технологій - Британія інвестує 11 млн фунтів у декарбонізацію виробництва віскі

    Дистиляція віскі відбуватиметься за допомогою зелених технологій

    Фото: whiskyworld.ru

    У лікеро-горілчаному секторі використовуватимуть водень та біогаз

    Уряд Великобританії інвестує 11,3 млн фунтів стерлінгів в декарбонізацію винокурних заводів у рамках програми Green Distilleries Competition. Зокрема, кошти будуть спрямовані на впровадження водневих технологій під час дистиляції віскі, – повідомляє H2 View.

    Інвестиції підтримуватимуть більш екологічне виробництво на лікеро-горілчаних заводах, в даному секторі економіки використовуватимуться як зелений водень, так і біогаз. Державне фінансування отримають три програми.

    Перший інноваційний проект стосується розробки систем дистиляції, в якій як джерело палива використовується безвуглецеве паливо. Другий – розробка та встановлення на заводі екологічно чистої водневої енергетичної системи, що включає вітряну турбіну, електролізер, сховище газу та водневий котел. Третій проект – розробка першого у світі надефективного електролізера високого тиску для зеленого водню.

    «Великобританія є батьківщиною одного з найулюбленіших у світі напоїв, і програма Green Distilleries Competition підтримує виробників у цій культовій галузі, щоб вони могли рухатися далі та швидше у скороченні викидів вуглецю. Це безумовно те, за що варто підняти тост!», – сказав міністр енергетики Великої Британії Грег Хендс.

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    Теги: інвестиції Велика Британія уряд водень
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    Британія інвестує 11 млн фунтів у декарбонізацію виробництва віскі