Світовий банк виділить Україні 300 млн євро на енергоефективність – Мінекономіки

Кошти, за словами очільниці міністерства, будуть спрямовані насамперед на фінансування президентського проєкту Енергетична незалежність

Віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що 17 грудня Світовий банк ухвалить рішення про надання Україні 300 мільйонів євро для програми розвитку енергоефективності. Про це після зустрічі з регіональним директором Світового банку Арупом Банерджі Свириденко повідомила на своїй facebook-сторінці.

Ці кошти, за словами очільниці міністерства, будуть спрямовані насамперед на фінансування президентського проєкту Енергетична незалежність.

«Масштабна програма термомодернізації житла покликана суттєво зменшити енергоспоживання українців та, відповідно, знизити витрати на енергоносії. Учасники програми зможуть знизити споживання енергії та рівень комунальних платежів на 60%. Уже в 2022 році ми плануємо охопити до 5 тис. багатоквартирних будинків по всій країні», – анонсує Юлія Свириденко.

Нині ж очолюване нею відомство готує системний документ про напрямки співпраці.

«Ідеться про Стратегію партнерства на 2022-2026 роки. У фокусі – економічний розвиток України, макрофінансова стійкість, впровадження електронного урядування та цифровізації, розширення експортних ринків та посилення конкурентоспроможності українських «зелених» технологій», – наголошує Юлія Свириденко.

Крім того, у Мінекономіки очікують на реалізацію Світовим банком інвестиційних проектів у галузях машинобудування, енергетики, інформаційних технологій, сільського господарства та будівництва.

«Важливим напрямком співпраці залишається збільшення конкурентоспроможності зовнішньої торгівлі. Мінекономіки працює над тим, щоб законодавчо посилити та підвищити ефективність Експортно-кредитного агентства (ЕКА). Діяльність установи має сприяти збільшенню присутності українських експортерів на зовнішніх ринках», – зазначає міністр.

Ще один пріоритетом Мінекономіки є розширення державно-приватного партнерства та загальне покращення бізнес-клімату.

Як стверджує міністр, співпраця зі Світовим банком важлива для України не лише завдяки фінансовому супроводу важливих проектів, але і як експертна допомога у впровадженні реформ.