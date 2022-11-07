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Деякі переселенці можуть залишитися без виплат: у чому причина

Надія Клочко
glavcom.ua
Деякі переселенці можуть залишитися без виплат: у чому причина
Представники управлінь соцзахисту будуть перевіряти переселенців за місцем реєстрації
фото з відкритих джерел

Мінсоцполітики попередило про перевірки переселенців за місцем реєстрації

Представники управлінь соціального захисту перевірять внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем їхньої реєстрації. У випадку відсутності ідентифікації виплати ВПО будуть припинені з наступного місяця. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

«Враховуючи велику кількість звернень і від правоохоронних органів, і від представників місць, де розміщені ВПО, про те, що частина переселенців не перебуває за місцем фактичної реєстрації, ми запроваджуємо систему перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким чином виконується норма законодавства стосовно інформування державних органів про переміщення таких осіб», – наголосив Музиченко.

Заступник міністра нагадав, що законодавством передбачено інформування внутрішньо переміщеними особами відповідних органів про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання. Також статус ВПО втрачають особи, які переміщуються за кордон.

Відтак, якщо під час перевірки представниками головних управлінь соцзахисту буде встановлено, що за місцем реєстрації ВПО відсутній, буде складено відповідний акт. У 10-денний термін переселенець має звернутися до органів соцзахисту за місцем реєстрації, щоб підтвердити ідентифікацію особисто. Якщо цього не станеться, така особа позбавляється з наступного місяця виплат як ВПО.

«Говорячи про ризик-орієнтований принцип, ми маємо на увазі вибіркові перевірки. Зрозуміло, що перевірити всі майже 5 млн переміщених осіб фізично неможливо. Тому ми робитимемо це за зверненнями, наприклад, правоохоронців. Ми маємо впевнитися, що люди, які потребують піклування, дійсно є і держава правильно надає їм підтримку», – підкреслив Музиченко.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, цими змінами передбачено надання допомоги переселенцям з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому громаду, звідки перемістилася особа, включено до переліку тергромад, що розташовані у районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні.

До слова, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які наразі перебувають за кордоном, не повертатися в Україну на зиму.

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Теги: соцвиплати переселенці

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