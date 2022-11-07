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Переселенці мають право навчатися безплатно у будь-якому виші країни – Верещук

Юрій Лящук
glavcom.ua
Переселенці мають право навчатися безплатно у будь-якому виші країни – Верещук
Верещук відвідала декілька шелтерів, де знайшли прихисток переселенці
фото з відкритих джерел

Внутрішньо переміщені особи мають право на безплатне навчання у будь-якому вищому навчальному закладі України

У школах з внутрішньо переміщеними особами з дітьми займаються дитячі психологи, аніматори та соціальні педагоги. Це побачила віцепрем’єрка Ірин Верещук, яка побувала в Коломиї, та побачила умови навчання дітей переселенців. Про це пише Мінреінтеграції. 

Верещук нагадала, що внутрішньо переміщені особи мають право навчатися безплатно у будь-якому вищому навчальному закладі країни.

Команда Мінреінтеграції на чолі з віцепрем’єркою Іриною Верещук відвідали декілька шелтерів, де знайшли прихисток переселенці зі сходу та півдня країни.

«Діти – це те майбутнє, заради якого ми відстоюємо свою державу. Всі вони заслуговують на щасливе дитинство. Тож маємо потурбуватися про навчання, дозвілля та розвиток наших дітей», – підкреслила Ірина Верещук.

У Коломиї перебувають тимчасові переселенці із Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Київської та Донецької областей.

Раніше стало відомо, скільки українських медзакладів пошкодили окупанти від 24 лютого.

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Теги: ВНЗ переселенці Ірина Верещук

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