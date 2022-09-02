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Уряд змінив Порядок надання допомоги на проживання переселенцям

Альона Боженко
glavcom.ua
Уряд змінив Порядок надання допомоги на проживання переселенцям
Кабмін ухвалив зміни до Порядку надання допомоги переселеням
фото із відкритих джерел

Допомога не надаватиметься переселенцям, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомляє Офіс Омбудсмана.

«Урядом прийнято зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, цими змінами передбачено надання допомоги переселенцям з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому громаду, звідки перемістилася особа, включено до переліку тергромад, що розташовані у районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Держпідприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» автоматично, без повторного звернення осіб, нараховує допомогу в разі включення тергромади до зазначеного переліку тергромад, який двічі на місяць затверджується наказом Мінреінтеграції.

Зазначається, що також змінами передбачено і призначення допомоги органом соцзахисту населення упродовж десяти робочих днів з дати надходження заяви про надання допомоги.

У разі зміни місця обліку та неотримання допомоги на проживання за попереднім місцем проживання/перебування, виплата призначається за останнім місцем обліку.

«Змінами також врегульовано питання щодо надання можливості на отримання допомоги внутрішньо переміщені особи, які мають право та заяви яких були подані через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал «Дія») до 30 квітня 2022 року і не були повністю ним сформовані або знаходилися в обробці», – зазначили в Офісі Омбудсмана.

Для цього переселенці можуть звернутися особисто чи поштою до органу соцзахисту населення та подати до 1 жовтня поточного року за встановленою формою заяву на виплату із зазначенням, зокрема, номера банківського рахунку (за стандартом IBAN) або персональних даних одержувача.

За інформацією відомства, цими змінами також було визначено, що допомога на проживання не надаватиметься переселенцям, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року, за винятком низки осіб.

До цієї категорії осіб, як уточнюється, належать громадяни, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату ЖКП, та повторно перемістилися з тимчасово захопленої РФ території, з території громад, що розташовані у районі проведення воєнних дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців

Зазначається, що з 30 серпня Уряд зняв вікові обмеження для людей, які хочуть прихистити у себе внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення переселенців. 

Теги: Кабмін переселенці

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