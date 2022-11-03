Оголошено суму, яку держава виплатила вимушеним переселенцям з України

Такі виплати здійснюють через АТ «Укрпошта»

Українці, які евакуюються за програмою стартової кеш-підтримки, вже отримали 71 млн грн

Вимушеним переселенцям з Донецької та інших областей виплатили 5,5 мільйона гривень. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Такі виплати здійснюють через АТ «Укрпошта» Хмельницької, Львівської, Тернопільської та Дніпропетровської областей.

Загалом українцям, які евакуюються за програмою стартової кеш-підтримки, вже виплачено 71 млн грн.

Допомогу від держави отримали близько 30 тис. громадян. Люди гарантовано отримують грошову допомогу в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей віком до 18 років та осіб із інвалідністю.

Гроші видають мобільні відділення Укрпошти безпосередньо на станціях прибуття евакуаційного потяга.

«Якщо маєте питання щодо виплат – звертайтесь до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813 62 39», – зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця запускає сполучення з деокупованим містом.