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Гречка у магазинах Києва здивувала ціною (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Гречка у магазинах Києва здивувала ціною (фото)
Ціни на гречку поповзли вниз
фото: glavcom.ua

Популярна крупа здешевшала до 60-70 гривень за кілограм

Гречка, вартість якої влітку перевалила за 100 гривень, здешевшала. Тепер у столичних крамницях її можна купити за 60-70 гривень.

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Так, кореспонденту «Главкома» вдалося знайти гречку за ціною 66,9 грн та 69,9 грн за кілограм, а також 59,9 грн за 800 грамів.

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Раніше  директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак розповів, що вартість гречки може знизися до 60-70 грн за кілограм, цьому сприяють показники нового врожаю крупи.

До слова, зібрати врожай гречки на початку жовтня не дозволяла дощова погода. За словами заступника очільника Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, через постійні дощі зайти в поле і зібрати необхідну для внутрішнього ринку кількість гречки було неможливо. Тому і цінник на крупу не знижувався.  

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