До 60-70 гривень за кілограм: до кінця осені може подешевшати гречка

Очікується, що гречка «впаде» в ціні, причому вже під кінець осені

Вартість гречки може знизися до 60-70 грн за кілограм, цьому сприяють показники нового врожаю крупи. Про це повідомляє директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

«Наразі до переробних підприємств поступає гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60-70 грн за кілограм», - повідомляє він.

Ігор Віштак також зазначив, що за прогнозами Мінагрополітики, цього сезону аграрії зберуть понад 150 тис. тонн гречки. Наразі вже зібрано 120 тис. тонн цієї культури. За словами директора департамента аграрного розвитку Мінагрополітики, найбільше гречки намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тис тонн. Хоча зі збором врожаю в прифронтових і прикордонних зонах є певні труднощі через безпеку працівників та частково зруйновану інфраструктуру, - наголосив експерт. На другому місці – Житомирщина та Хмельниччина – кожна з областей вже зібрала по 15,2 тис тонн гречки.

Окрім цього, Ігор Віштак додав, що за підсумками цьогорічного врожаю буде повністю забезпечено внутрішню потребу України в зернових, олійних та цукрі. До того ж, буде збережено потужний експортний потенціал.

До слова, зібрати врожай гречки на початку жовтня не дозволяла дощова погода. За словами заступника очільника Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, через постійні дощі зайти в поле і зібрати необхідну для внутрішнього ринку кількість гречки було неможливо. Тому і цінник на крупу не знижувався.

Окрім цього, попри розпал сезону збору врожаю, зросли в ціні овочі. Так, борщовий набор в Україні, станом на кінець серпня поточного року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, подорожчав на 60,2% - з 69, 76 до 111, 78 гривень. А з початку повномасштабної агресії Росії проти України – його вартість збільшилась з 22% - з 91, 64 до 111, 78 гривень.